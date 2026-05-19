“Para el cobro están a todo dar": Más de 15 días sin agua en la Álvaro Obregón y vecinos bloquean calles | Mientras Dormía

Vecinos de la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, denunciaron que llevan más de 15 días sin suministro de agua potable y calificaron la situación como insostenible.

Vecinos bloquean la avenida Alta Tensión por falta de agua en la alcaldía Álvaro Obregón

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los habitantes bloquearon la avenida Alta Tensión para exigir una solución inmediata y el envío de más pipas con agua potable.

Familias completas con adultos mayores y hasta niños permanecieron durante horas en la vía pública esperando recibir algunos litros para cubrir necesidades básicas. La desesperación aumentó conforme avanzó la noche, ya que muchas viviendas se quedaron sin una sola gota de agua.

🚱 Vecinos de Minas de Cristo, en Álvaro Obregón, llevan más de 15 días sin agua potable y bloquearon Avenida Alta Tensión para exigir una solución. 😡💧



Adultos mayores, niños y familias enteras tuvieron que salir de madrugada con cubetas para intentar conseguir un poco de agua… pic.twitter.com/TfKQUcMsDU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2026

Después de la medianoche llegaron algunas pipas; sin embargo, el apoyo resultó insuficiente y decenas de personas regresaron a sus casas con las cubetas vacías.

Una vecina reflejó la queja sobre este tema en una frase: “Para el cobro están a todo dar”, mientras que otro residente reclamó que los funcionarios no se acercaron a ellos en estas dos semanas y sólo se acercan en épocas electorales para pedirles el voto.

Accidente en el Metrobús: adulto mayor es arrollado en Paseo de la Reforma

Un hombre de la tercera edad resultó gravemente lesionado después de ser arrollado por una unidad del Metrobús en el cruce de la avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

El accidente ocurrió cuando el adulto mayor intentó atravesar la vialidad y fue impactado, lo que causó que cayera sobre el pavimento y sufriera un fuerte golpe en la cabeza.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron de inmediato, le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención especializada.

Presuntamente, el hombre cruzó por un punto no permitido; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen cómo ocurrieron los hechos y deslinden responsabilidades.

La unidad del transporte no llevaba pasajeros y no hubo más personas lesionadas. El conductor fue presentado ante las autoridades para rendir su declaración.

Choque en Iztacalco deja un conductor lesionado en Canal de Apatlaco

Un conductor resultó lesionado luego de impactar su vehículo contra la parte trasera de una camioneta de carga estacionada sobre la avenida Canal de Apatlaco, en la colonia Campamento 2 de Octubre, alcaldía Iztacalco.

Según los primeros reportes, el automovilista circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, al percatarse de la unidad de carga, frenó de forma súbita. El vehículo derrapó y quedó incrustado debajo de la camioneta, con la parte frontal severamente dañada.

Testigos solicitaron apoyo y paramédicos acudieron para atender al lesionado, quien fue estabilizado y luego trasladado a un hospital para una valoración más completa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el abanderamiento correspondiente. Personal de la aseguradora llegó para hacerse cargo de los daños y deslindar responsabilidades por el accidente.

