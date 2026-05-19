¿Tan temprano y ya hay marchas CDMX? Bloqueo total sorprende al norte de la capital hoy EN VIVO
¿Hacia dónde avanza el contingente? Sigue el mapa de marchas en tiempo real y encuentra las opciones viales para no quedar varado en la CDMX. Todo EN VIVO.
¿Lograrás llegar a tiempo a tu destino hoy? Las calles de la capital vuelven a convertirse en un escenario de tensión ciudadana y el tránsito comienza a colapsar en puntos estratégicos. Si necesitas salir de casa o ya te encuentras en el asfalto, te llevamos el reporte de las marchas CDMX en vivo para que conozcas qué avenidas ya fueron tomadas y evites quedar varado por horas.
El descontento social y los cierres sorpresa amenazan con estrangular la movilidad en las próximas horas. Mantente atento a este espacio, donde actualizamos al minuto los puntos de concentración más conflictivos y te ofrecemos las alternativas viales más eficientes para sacarle la vuelta al caos vehicular hoy.
¿Tan temprano y ya hay marchas CDMX? Bloqueo total sorprende al norte de la capital hoy EN VIVO
¡Alerta en el sur! Choque en Insurgentes Norte y Periférico complica el avance
Se reportan retrasos y complicaciones en el flujo automotor sobre la Avenida Insurgentes con dirección al norte, debido a un accidente vial ocurrido a la altura del Anillo Periférico.
Para evitar la zona del percance y el congestionamiento que se empieza a generar, se recomienda a los conductores utilizar la Avenida Paseo del Pedregal como opción de desvío.
#PrecauciónVial | Por percance vehicular en Av. Insurgentes al Norte a la altura de Anillo Periférico. #AlternativaVial Av. Paseo del Pedregal. pic.twitter.com/kqIoS3RQ10— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 19, 2026
¡No avanza! Se extiende el bloqueo en Mariano Escobedo
Persiste el cierre a la circulación vehicular sobre la Calzada General Mariano Escobedo con dirección al norte, el cual se extiende ahora desde el cruce con Lago Alberto.
La afectación vial es ocasionada por el grupo de manifestantes que mantiene el bloqueo a la altura de Laguna de Mayrán, en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Como opciones viables para evitar la zona del conflicto, las autoridades sugieren utilizar Circuito Interior y la Avenida Marina Nacional.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Calz. General Mariano Escobedo al Norte a partir de Lago Alberto, por manifestantes a la altura de Laguna de Mayrán, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Marina Nacional. pic.twitter.com/9lvvWv8mnp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 19, 2026
¡Cierre total en Río de la Loza! Manifestantes bloquean ambos sentidos desde Av. Cuauhtémoc
El paso vehicular se encuentra totalmente interrumpido en ambos bloques de la Avenida Doctor Río de la Loza, comenzando desde la Avenida Cuauhtémoc.
El cierre es provocado por un grupo de manifestantes concentrado a la altura de la calle Digna Ochoa y Plácido. Para quienes transitan por la zona, se sugiere desviarse por el Doctor José María Vértiz o utilizar el Eje 2 Sur como opciones viales despejadas.
06:51 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos bloques de Av. Dr. Río de la Loza a partir de Av. Cuauhtémoc, por presencia de manifestantes a la altura de Digna Ochoa y Plácido. #AlternativaVial Dr. José María Vértiz y Eje 2 Sur. pic.twitter.com/LKpSqnStEt— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 19, 2026
¿Vas al Centro? Marcha doble rumbo al Zócalo
Se prevén complicaciones viales en el centro de la ciudad debido a una marcha programada para las 07:00 horas, la cual partirá de dos puntos distintos en la alcaldía Cuauhtémoc: el cruce del Anillo de Circunvalación con la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, y la intersección de esta última avenida con la Avenida 20 de Noviembre.
Ambos contingentes avanzarán con destino final hacia el Zócalo Capitalino, por lo que se recomienda anticipar salidas y buscar vías alternas.
06:16 #PrecauciónVial | Considera marcha a las 07:00 horas de Anillo de Circunvalación y Av. Fray Servando— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 19, 2026
Teresa de Mier así como de Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. 20 de Noviembre, alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Zócalo Capitalino.
Caos vial en Mariano Escobedo: ¿Qué pasa a la altura de Laguna de Mayrán y cómo escapar?
La calzada General Mariano Escobedo registra un cierre total a la circulación con dirección al norte, específicamente en el cruce con la calle Laguna de Mayrán, debido a la presencia de un grupo de manifestantes que obstruye la vía.
Para evitar el severo congestionamiento en la zona, se sugiere a los automovilistas desviar su ruta y utilizar opciones como Circuito Interior, la Avenida Marina Nacional, Lago Chiem o la Calzada Legaria.