¿Tan temprano y ya hay marchas CDMX? Bloqueo total sorprende al norte de la capital hoy EN VIVO

¿Lograrás llegar a tiempo a tu destino hoy? Las calles de la capital vuelven a convertirse en un escenario de tensión ciudadana y el tránsito comienza a colapsar en puntos estratégicos. Si necesitas salir de casa o ya te encuentras en el asfalto, te llevamos el reporte de las marchas CDMX en vivo para que conozcas qué avenidas ya fueron tomadas y evites quedar varado por horas.

El descontento social y los cierres sorpresa amenazan con estrangular la movilidad en las próximas horas. Mantente atento a este espacio, donde actualizamos al minuto los puntos de concentración más conflictivos y te ofrecemos las alternativas viales más eficientes para sacarle la vuelta al caos vehicular hoy.

