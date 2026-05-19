Incidentes en el Metro CDMX: Retrasos y líneas afectadas este martes 19 de mayo
Antes de salir de casa, revisa qué líneas están detenidas y cuánto vas a tardar en llegar a tu destino este martes 19 de mayo. Te dejamos el reporte oficial del Metro CDMX.
Llegamos al martes 19 de mayo y, como ya es costumbre, las prisas de la mañana se topan con los retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.
Para que un tren detenido no te arruine el día, en Azteca Noticias te traemos el seguimiento en vivo directo desde la cuenta oficial de X. Aquí te contamos qué líneas van a vuelta de rueda, dónde hay fallas fuertes y cuánto tiempo oficial de espera marca el sistema.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 19 de mayo? Retrasos y avance de trenes EN VIVO
Buen avance en seis Líneas
"Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A", informa el Metro CDMX.
Línea B con alta afluencia
En redes sociales usuarios comentaron que la Línea B se encuentra con afluencia alta.
Comienza el servicio del Metro CDMX
Comienza el servicio en el Transporte Colectivo Metro de la capital para este martes 19 de mayo. Se espera una temperatura máx de 24° C y una mín de 12° C.