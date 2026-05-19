Incidentes en el Metro CDMX: Retrasos y líneas afectadas este martes 19 de mayo

Llegamos al martes 19 de mayo y, como ya es costumbre, las prisas de la mañana se topan con los retrasos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.

Para que un tren detenido no te arruine el día, en Azteca Noticias te traemos el seguimiento en vivo directo desde la cuenta oficial de X. Aquí te contamos qué líneas van a vuelta de rueda, dónde hay fallas fuertes y cuánto tiempo oficial de espera marca el sistema.

