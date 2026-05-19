Captan en VIDEO a patinador en la México‑Toluca y usuario de scooter en la México‑Pachuca; ¿está permitido?

Un video publicado en redes sociales muestra a un hombre circulando en patines sobre la autopista México‑Toluca por el carril de baja velocidad en una zona con curvas y pavimento mojado.

En varias escenas se aprecia cómo las llantas del patín pierden agarre con el asfalto, situación que genera pérdidas de control y riesgo para el conductor y para otros usuarios de la vía.

🤦‍♂️Pero bueno, siempre podrás encontrar uno más... hábil. 🤔



⛸️⛸️Así fue captado a una persona patinando sobre la "Carretera Libre México - Toluca".



Como cuantos kilómetros te gusta que recorrido sobre pavimento mojado, curvas pronunciadas y a velocidad que lo llevaría directo… pic.twitter.com/i2s3ueOGrV — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 16, 2026

Videos virales alertan por uso de patines y scooters en autopistas de México

En otra grabación, se observa a un hombre con un scooter eléctrico descendiendo de un puente en la autopista México‑Pachuca y, al incorporarse a la vialidad, queda en los carriles centrales.

El video muestra cómo intenta pasar al carril de baja velocidad, pero en el segundo carril casi lo atropella un vehículo. Incluso un automóvil que circulaba por los carriles laterales logró frenar y se detuvo a centímetros del scooter, evitando una colisión.

🛴Como a cuantos kilómetros iría este scooter?



🤪Difunden video de persona viajando en scooter en la autopista México - Pachuca, y en segundo carril para llegar más rápido. #Imprudencia #Scooter #MéxicoMagico#AutMéxicoPachuca pic.twitter.com/PZLuP0z2bJ — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 16, 2026

¿Qué dice el reglamento federal sobre circular en patines por autopistas?

La práctica contraviene el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, el cual establece en su artículo 66 que está prohibido el tránsito de bicicletas, triciclos, trumotos y cuatrimotos y vehículos similares en vías federales. Sólo se permite su uso en el acotamiento en vías federales que no sean de acceso controlado.

Las sanciones previstas van desde amonestaciones verbales, señala el mismo artículo del reglamento.

Hasta ahora, las autoridades federales no han emitido una postura pública sobre estos hechos ni se reporta intervención en los tramos donde ocurrieron las grabaciones.

Reglas y multas para scooters eléctricos en la CDMX: todo lo que debes saber

Mientras que en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno local implementó una medida para emplacar los scooters y bicicletas eléctricas bajo la categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE). Este tipo de vehículos no puede circular en banquetas, ciclovías o carriles confinados del transporte público.

También es necesario usar un casco, portar una placa y un distintivo de Movilidad Eléctrica o DME, así como llevar una licencia tipo A1 o A2. En caso de incumplir con estas medidas, los conductores podrían enfrentar multas o el traslado del vehículo al corralón.

