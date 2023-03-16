Jessica Watson, la joven que navegó alrededor del mundo durante 210 días en mar abierto

Con tan solo 16 años, Jessica Watson navegó a través de mar abierto en completa soledad, durante 210 días. En su viaje se enfrentó a peligrosas olas de más de 20 metros de altura, lo que ocasionó que su bote se volcara cerca de 7 veces, pero sorprendentemente cruzó el mundo navegando y sobrevivió al viaje.

Todo comenzó desde la infancia de Jessica Watson, quien prácticamente creció en el mar por influencia de sus padres. Desde muy pequeña fue instruida en el mundo de navegación al recibir clases junto a sus cuatro hermanos.

La idea de viajar alrededor del mundo surgió cuando la madre de Jessica le leía un libro sobre la hazaña de Jesse Martin, un joven australiano que en 1999 completó una circunnavegación al mundo con solo a 18 años, la historia inspiró a la navegante a romper el Récord Guinness y así convertirse en la persona más joven en cruzar el mundo vía marítima.

¿El verdadero desafío? Jessica Watson debería permanecer sola en mar abierto cruzando todos los meridianos, pasando por el Ecuador, bordear los tres grandes cabos del hemisferio sur (Hornos, Buena Esperanza y Leeuwin) y el cabo Sureste en Tasmani, es decir, cerca de 23 mil millas náuticas sin ningún tipo de asistencia, pese a las adversidades que pudiera encontrarse.

Así es Pink, el barco en que navegó Jessica Watson durante 210 días

En colaboración con todo un equipo de profesionales, Jessica se preparó abordo de su velero Ella’s Pink Lady, para enfrentar el viaje de su vida, el barco fue adaptado con una nueva cocina, tanques de agua y gasóleo reacondicionados, además contaba con una reconstrucción completa del sistema eléctrico.

Se trataba de un pequeño velero de 10.23 metros de largo, completamente sellado para impedir el paso del agua en la profundidad de los mares, con todos los elementos necesarios: cama, baño, cocina y hasta un pequeño comedor, en el que la joven de 16 años documentaba su travesía para compartirla a través de su blog personal.

Pink: el barco en que navego Jessica Watson alrededor del mundo|jessicawatson_93

El 18 de octubre de 2009, Jessica Watson salió de la bahía de Sydney, para enfrentar un viaje de 7 meses que causó sensación no solo en su nación, sino también a lo largo del mundo, gracias a que la joven de 16 años documentaba todos los peligros a los que se enfrentó en mar abierto, como a olas de más de 20 metros, así como encontrarse varada en las aguas profundas.

Uno de los momentos decisivos en el viaje de Watson fue cuando el mástil de Pink tocó el mar 7 veces al enfrentarse a numerosas torretas y olas en alta mar. En aquel momento, la joven estuvo a punto de tirar la toalla, pero continúo su viaje gracias al apoyo de su familia.

El 15 mayo 2010, Jessica completó sola la vuelta al mundo y fue recibida en la bahía de Sidney, acompañada por una flotilla de botes de aficionados, quienes acudieron al encuentro. Después de su viaje y de ser recibida como una heroína por el primer ministro de su país y cerca de 80 mil personas, Watson fue nombrada la Joven Australiana del Año 2011.

¿Cuál fue el récord güines que rompió a Jessica Watson?

Pese a su travesía, Jessica Watson no recibió el récord Guinness a la persona más joven en navegar sola al rededor del mundo, porque el consejo encarado de otorgarlo descontinuo la categoría de “joven” y tampoco pudieron determinar la distancia que recorrió en mar abierto.

En cuanto al récord mundial, se delimitó que Watson no cumplió con una navegación más prolongada sobre la Línea del Ecuador, como establece el reglamento del Consejo Mundial de Deportes de Vela.

Actualmente, la joven de 24 años viaja por campos de refugiados como la representante juvenil para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, ayudando e intercambiando opiniones, servicios náuticos, naves, productos y lugares.