¿Quién imprimió Regeneración, el periódico de Morena? La historia detrás de la empresa fantasma que vincula a Jesús Ramírez

En 2016, mientras el partido Morena consolidaba su presencia en el sureste mexicano, un contrato por la edición y diseño del periódico Regeneración en Tabasco sembró dudas que hoy, años después, siguen resonando en la trayectoria de Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero presidencial.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Raúl Olmos, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco otorgó contratos a la empresa Benefak S.A. de C.V. para realizar trabajos editoriales del diario que servía como principal órgano de difusión del movimiento obradorista.

Sin embargo, detrás de la fachada comercial de Benefak se escondía una realidad distinta: la empresa fue declarada oficialmente como "fantasma" por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El papel de Jesús Ramírez y la defensa de Regeneración

Jesús Ramírez Cuevas, quien en aquel entonces se desempeñaba como director y editor de Regeneración, ha estado en el centro de esta controversia. El periódico no era solo un boletín; era la pieza clave de la estrategia de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, diseñada para llegar a los rincones donde los medios tradicionales no tenían eco.

En 2018, ante los primeros señalamientos sobre irregularidades en el financiamiento del tabloide, Ramírez Cuevas defendió la legalidad de las operaciones. No obstante, las facturas reveladas por MCCI muestran que los pagos por el diseño y edición de la versión tabasqueña de Regeneración terminaron en las cuentas de Benefak, una compañía que, según auditorías, simulaba operaciones y no contaba con la infraestructura para prestar los servicios contratados.

Aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de @Reforma . La rectificación es parte del ejercicio periodístico. Reconocer errores enaltece, negar derecho de réplica en el mismo espacio y lugar, evidencia mala fe. Ciro Murayama lo desmintió; AMLO probó la falsedad pic.twitter.com/RksUKYfYpW — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 21, 2018

Una dueña que no sabía que lo era

El reportaje de MCCI desveló uno de los rostros más dramáticos de la corrupción: la supuesta dueña de Benefak resultó ser una mujer oaxaqueña de escasos recursos, beneficiaria de programas sociales, quien aseguró desconocer por completo la existencia de la empresa. Su identidad había sido utilizada ilegalmente para constituir la sociedad mercantil en un domicilio que resultó ser una casa deshabitada.

Implicaciones y contextoLa trama de Benefak no terminó en Tabasco. La investigación señala que la misma empresa fantasma obtuvo contratos en otros bastiones de Morena, como el municipio de Texcoco, evidenciando un patrón de contratación que benefició a una red de empresas simuladoras durante los años previos a la llegada del partido al poder federal.

Para Jesús Ramírez Cuevas, el caso de Regeneración y la sombra de Benefak representan un cuestionamiento directo a la ética de la "Cuarta Transformación". Aunque el ex vocero presidencial ha sostenido que las cuentas de Morena fueron auditadas por el INE, los hallazgos de MCCI subrayan que, al menos en la edición regional del periódico más emblemático del movimiento, los recursos pasaron por las manos de un fantasma fiscal.