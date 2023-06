“Tóquense el corazón": Joan Sánchez tiene 4 años y 20 días desaparecido en Edomex

El pasado 26 de mayo se extravió Joan Sánchez Sánchez, de tan solo cuatro años. Desde ese día su familia no ha parado de buscarlo, aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) emitió una Alerta Amber, todavía no hay rastro de él. Incluso, ya ofrecen una recompensa de 300 mil pesos para quien dé información sobre el paradero del pequeño desaparecido.

Su sus padres, su familia, vecinos, amigos lo buscan desesperados, luego de que hace más de 20 días el pequeño Joan salió de su casa sin que nadie se percatara.

En redes sociales su búsqueda se ha hecho viral y se han difundido fotos del niño para facilitar su localización, pero no encuentran rastro de él.

Fiscalía Edomex

“Por favor, si tu tienes alguna pista de donde pudiera estar, comunícate 800-00-854-00 o al 800-89-029-40. Por favor da información correcta no juegues con los sentimientos de mi familia, ayúdanos se te dará recompensa !!JOAN necesita estar con su familia!!! Es un ser inocente que no daña a nadie, no merece estar pasando esto. Sus papis están muy mal no sean inhumanos por el amor de Dios!!!” (sic), se lee en publicaciones de redes sociales.

Su madre, ha difundido en redes sociales información sobre su pequeño y en donde suplica a quien tenga a su pequeño se lo devuelva “sin que haya represalias”.

Emiten Alerta Amber para hallar a Joan Sánchez

La Fiscalía General de Justicia del estado de México (Edomex) activó una Alerta Amber para localizar a Joan Guadalupe Sánchez Sánchez de 4 años, su familia lo busca pues no saben nada de él desde el pasado 26 de mayo cuando fue visto por última vez en el municipio de Donato Guerra.

Joan Guadalupe Sánchez Sánchez tiene 4 años y fue visto por última vez en su domicilio en el municipio de Donato Guerra por lo que se activaron todos los protocolos para su búsqueda inmediata.

Las autoridades emitieron una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía y los medios de información para la búsqueda a través de la Alerta Amber.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, el menor tiene los ojos color verde, mide un metro y pesa 14 kilogramos; tiene el cabello ondulado y castaño oscuro.

El pequeño Joan Guadalupe Sánchez Sánchez vestía pantalón de mezclilla color gris, camiseta blanca, con azul, tenis rojos con suela blanca.

La Fiscalía del Edomex solicitó el apoyo para que en caso de contar con información que indique el paradero de la adolescente se comuniquen al número de emergencia 911.

Detienen a mujer relacionada con desaparición de Joan Sánchez

Hace unos días, fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de Ivonne “N” investigada por su probable intervención en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del niño de cuatro años, quien fue visto por última vez el pasado 26 de mayo, en Donato Guerra, Edomex.

Trabajos de investigación, gabinete y campo realizados por esta Fiscalía del Estado de México por la desaparición de la víctima, de quien se desconoce su paradero tras salir de su domicilio, identificaron a Ivonne “N” como probable responsable de la desaparición, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en su contra, mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado por Policías de Investigación.

Entre las diligencias realizadas, personal de esta Institución revisó videograbaciones, realizó movilizaciones en la localidad de San Antonio en el municipio de Donato Guerra, además entrevistó a familiares de la víctima, con la finalidad de allegarse de datos que conlleven a su localización.

Con estos actos de investigación fue posible determinar que el día de los hechos la víctima salió de su domicilio y presumiblemente la última persona que la vio fue su madrina Ivonne “N”, quien, además, presuntamente intentó desviar la indagatoria con información falsa.

La detenida fue presentada ante el Órgano Jurisdiccional en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, quien determinó vincularla a proceso, con plazo de cuatro meses para el cierre de investigación, sin embargo, debe ser considerada inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Se desconoce el paradero del pequeño de 4 años

Han pasado 22 días de la desaparición de Joan y su familia no pierde la esperanza de localizarlo con bien y pide a quien lo tenga o lo haya visto que “se toquen el corazón” y proporcionen información fidedigna sobre su paradero.

Incluso, junto con amigos y familiares han salido a las calles a protestar para exigir a las autoridades dé con el paradero del pequeño Joan Sánchez, sin embargo, y a pesar de la detención realizada, el menor aún no está con sus padres.