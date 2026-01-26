“Si alguien se lo llevó, regrésenlo": Job Armando Félix Rodríguez desapareció en BC; su esposa suplica por ayuda

Suman ya 20 días desde que Job Armando Félix Rodríguez desapareció en San José del Cabo, Baja California Sur, y su familia sigue sin una sola respuesta clara. La última llamada ocurrió la noche del 6 de enero: avisó que llegaría a casa en 20 minutos, pero nunca lo hizo.

Desapareció Job Armando Félix en Baja California; su esposa suplica que se lo regresen

Brenda, su esposa, vive entre la angustia, la incertidumbre y una súplica que no se apaga: que alguien diga qué pasó y que Job regrese con vida.

Ante la falta de avances visibles, en días posteriores Brenda rompió el silencio y decidió hacer pública su historia, con la esperanza de que alguien pueda aportar datos que ayuden a localizarlo .

En un video compartido en redes sociales dirigido a la ciudadanía, relató que ambos habían llegado recientemente a la ciudad, el 16 de diciembre, y que no tenían problemas con nadie: "No somos personas malas, no tenemos conflictos", expresó, al tiempo que pidió apoyo para difundir el caso.

Job Armando Félix Rodríguez desapareció y la situación se agravó, pues en medio de la búsqueda, el impacto emocional golpeó a Brend, quien reveló que perdió un embarazo de cuatro meses, un hecho que describe como uno de los momentos más dolorosos que ha enfrentado.

Brenda insiste en un solo mensaje: si alguien sabe algo, que lo diga, incluso de manera anónima. "Si alguien se lo llevó, por favor, regrésenlo", repite, aferrada a la esperanza de que Job regrese con vida y que esta historia no se sume a la lista de desapariciones sin respuesta en el país.

Activan ficha de Búsqueda de Job Armando Félix Rodríguez, desaparecido en BC

Job Armando Félix Rodríguez tiene 32 años, es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.75 metros y pesa cerca de 90 kilogramos. Tiene cabello negro ondulado, ojos café oscuro y rasgos faciales característicos como nariz aguileña y labios gruesos.

Su ficha de búsqueda circula en redes sociales, donde familiares y amigos continúan pidiendo ayuda para localizarlo.

No desapareció en solitario, Job Armando Félix Rodríguez viajaba con su hermano

El caso también involucra a su hermano, Jesús Florencio Félix Rodríguez, de 52 años, quien fue reportado como no localizado el mismo día y en el mismo municipio. Ambos hermanos viajaban en el mismo vehículo, de acuerdo con la información difundida en sus fichas de búsqueda.