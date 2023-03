“Ella era feliz y regresó en un ataúd": Hallan a Jocelyn en Jalisco

Fueron 33 días de sufrimiento e incertidumbre por la desaparición de Jocelyn Castro Ocampo, una joven de apenas 22 años de edad, quien fue reportada como desaparecida y fue hallada muerta en Jalisco.

La mamá de Jocelyn relata lo ocurrido:

“A ella me la desaparecieron el día 27 de enero y prácticamente llega a casa. no como yo hubiera querido pero llegó a casa... Su risa , sus palabras, su felicidad, ella era feliz”, recuerda.

Hallan sin vida a Jocelyn en Jalisco, su familia la despide



Fuerza Informativa Azteca le dio a conocer su historia y como de forma incansable su familia la buscó. Luego de un mes su madre la encontró pero no en la situación que hubiera querido.

Joselyn regresó a casa, pero dentro de ataúd.

¿Dónde encontraron a Jocelyn Castro?

Con el dolor a cuestas, la madre de Jocelyn recuerda dónde fue localizado el cuerpo de la joven:

“A mi niña la encontraron en la carretera 15 en Tizapán-Guadalajara-Morelia, ahí me la dejaron. Me la dejaron en una condición drástica, pero mi niña no sufrió", dice con un poco de consuelo.

Presuntamente fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en el municipio de Tizapán.

Su madre acudió al Semefo de Ocotlán para buscarla y recoger sus restos, el lunes 6 de marzo su familia le dio el último adiós a la joven que dejó a dos pequeños huérfanos.

Por este caso, la Fiscalía de Personas Desaparecidas abrió una carpeta de investigación por su desaparición y en sus redes sociales difundió una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

Jocelyn Castro desapareció el 27 de enero

Jocelyn Margot Castro Ocampo desapareció el pasado 27 de enero de este año, la última vez que su mamá tuvo contacto con ellafue a través de una llamada que recibió de un número que no era el de su hija.

“De pronto a ella le quitan el teléfono y me contesta un señor, le contestó bueno y el me dice “bueno” y dice “habla a quien le debe dinero su hija”, quise grabar la llamada y hago el intento por grabar la llamada y ella me cuelga y desde ese momento ya no supe nada de ella”, menciono madre de Jocelyn.

Jocelyn no vivía con su mamá y sus hermanas, pero se movía por la colonia Centinela, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

“Ese día yo ya no tuve comunicación con ella hablé por teléfono al número que me había marcado, ya no me contestó, le mandé mensajes, audios de su niño y ya no contestó. Estoy fuerte porque yo confío mucho en Dios, sé que ella va a aparecer”, agregó la madre.

Por la desaparición de la joven, la familia presentó ya una denuncia en la Fiscalía de Jalisco y es ésta misma autoridad quien emitió una ficha de búsqueda, finalmente fue hallada muerta y no hay detenidos por este hecho.