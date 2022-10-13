Joe Biden confunde causa de la muerte de su hijo durante discurso

Durante un discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confundió las causas de la muerte de su hijo Beau Biden, pues aseguró que perdió la vida en Irak.

“Digo esto como padre de un hombre que ganó la estrella de bronce, la medalla de servicio conspicuo y perdió la vida en Irak”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en Colorado.

Aunque Beau Biden participó en la guerra de Estados Unidos en Irak, él no murió por el conflicto bélico sino por el cáncer cerebral que padecía.

President @JoeBiden incorrectly said his late son Beau "lost his life in Iraq." https://t.co/oZ9GRyRjcI pic.twitter.com/8OvjbQgUaT — Washington Examiner (@dcexaminer) October 12, 2022

El hijo mayor de Joe Biden sí participó como reservista y ganó una estrella de bronce por su servicio en Irak durante el 2013, pero su muerte ocurrió en 2015, dos años después de que finalizó el conflicto.

El vástago de Joe Biden fue diagnosticado con cáncer de cerebro, y tras recibir un tratamiento de quimioterapia perdió la batalla contra la enfermedad el 30 de mayo de 2015.

Los “resbalones” de Joe Biden

Esta no es la primera vez que Joe Biden comete un error que se vuelve viral en redes sociales y que además pone en duda la cordura y hasta la salud del presidente de Estados Unidos.

En varios videos al mandatario estadunidense se ha visto desorientado o saludando al aire, incluso sin saber qué hacer.

🇺🇸 | Joe Biden volvió a mostrarse desorientado al finalizar un discurso. pic.twitter.com/Ipx1QWdULn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 15, 2022

Tras concluir su discurso en la séptima Conferencia de Reabastecimiento del Fondo Mundial Joe Biden fue captado aparentemente desorientado y sin saber qué hacer pic.twitter.com/skd2Y5jQ53 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 22, 2022

Además ha hecho declaraciones que falsas, como cuando dijo que había sido detenido al intentar ver a Nelson Mandela y que después desmintió. También afirmó que padecía cáncer de piel por los efectos de la contaminación, posteriormente la Casa Blanca aclaró que Joe Biden hablada de lo que padeció antes de iniciar su mandato.