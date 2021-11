Joe Biden prevé dar a conocer pronto nominación a Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que tomará la decisión final sobre su nominado para ser presidente de la Reserva Federal (Fed) en unos cuatro días.

Un funcionario de la administración de Joe Biden dijo la semana pasada que el mandatario todavía estaba sopesando si mantener a Jerome Powell como presidente de la Fed por un segundo mandato o designar para el puesto a la gobernadora del banco central Lael Brainard.

Reserva Federal, ¿presionada por aumento de inflación?

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, pidió paciencia el martes al banco central ante la alta inflación que, pronosticó, probablemente se desvanecerá por sí sola a medida que la pandemia retrocede.

“Reaccionar en respuesta a cosas que no es probable que duren nos alejará más, no nos acercará más, a nuestras metas”, afirmó Daly en declaraciones preparadas para ser entregadas al Commonwealth Club of California.

Impacto de la inflación en los hogares de EU

Autoridades de la Reserva Federal dijeron el martes que están atentos a las formas en que una mayor inflación puede afectar a los hogares estadounidenses y frenar la confianza del consumidor, y quieren tenerla bajo control.

Si bien los salarios están aumentando para algunos trabajadores, la confianza del consumidor ha bajado a un “nivel que podría asociarse con una recesión”, dijo el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, citando el sondeo de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

“Creo que eso se debe en gran medida al impacto que los precios tienen en las personas”, incluidos aquellos que gastan una parte significativa de su salario en comida y gasolina, aseguró Barkin durante un panel virtual organizado por la Reserva Federal.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que el banco central apunta a una inflación baja porque no quiere que los hogares se tensionen por el aumento de los precios. “Esa es una de las razones por las que, sabes, creo que ha escuchado todas nuestras preocupaciones sobre los niveles más altos de inflación que hemos visto recientemente y la necesidad de volver a controlarlos”, dijo Bostic.

Este mes la Fed comenzó a reducir el ritmo de sus compras mensuales de activos, el primer paso para recortar el apoyo ofrecido a la economía estadounidense durante la pandemia. A los funcionarios de la Fed les gustaría disminuir las compras de bonos antes de subir las tasas de interés.

Algunas autoridades monetarias dicen que la Fed debería estar preparada para actuar en caso de que la inflación dure más de lo esperado. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo más temprano en el día que el banco central debería “tomar una dirección más restrictiva” en sus próximas dos reuniones para estar preparada en caso de que la inflación no disminuya.

“Si la inflación desaparece, estamos en buena forma para eso. Si la inflación no desaparece tan rápido como muchos anticipan actualmente, dependerá del (Comité Federal de Mercado Abierto) mantener la inflación bajo control”, dijo Bullard.