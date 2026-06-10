La dejan en la calle: Productores de leche derraman su producto en protesta en Veracruz

Productores de leche realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno en Xalapa, en el estado de Veracruz, en demanda de que el alimento que producen sea comprado por el programa Leche para el Bienestar.

Lecheros tiran producto frente a Palacio de Gobierno en Veracruz

Como parte de su manifestación, los lecheros tiraron su producto en las calles con el fin de expresar su descontento porque ya no les reciben la leche en Liconsa.

Los ganaderos llegaron a la calle Juan de la Luz Enríquez con vacas, remolques y camionetas la tarde del 9 de junio de 2026.

Productores de leche se manifestaron en #Xalapa para exigir apoyo ante la crisis que enfrentan 🥛🐄



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Debido a la cancelación de los contratos, los productores sufrieron pérdidas, debido a que no han encontrado nuevos compradores que adquieran la leche.

¿Por qué protestan los productores de leche en Xalapa?

Los productores de las regiones de Palma Sola, Acajete, Alto Lucero y Actopan denuncian que desde hace un mes les dejaron de recibir la leche en el centro de acopio. Además, refieren que el lunes les argumentaron supuestas inconsistencias en los expedientes, por lo que les suspendieron el recibo.

Añadieron que no han tenido aún una clara explicación ni una notificación formal sobre el procedimiento a seguir para que les reciban la leche en el programa Leche para el Bienestar.

🥛🐄‼VACIARON LECHE EN LAS CALLES PARA PROTESTAR EN #Xalapa #Veracruz ‼🚨🙋



🤳#ReporteCiudadano



🗣️Productores de leche de distintas regiones de #Veracruz se manifestaron en Plaza Lerdo, en #Xalapa, luego de que Leche para el Bienestar (antes #Liconsa) suspendió la… pic.twitter.com/QPpB2mrdcd — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) June 10, 2026

Qué es el programa Leche para el Bienestar y cómo funciona su acopio

El programa Leche para el Bienestar tiene el propósito de distribuir leche de calidad a precios subsidiados por el gobierno, principalmente a niños de 12 años de edad en condiciones de pobreza.

Liconsa adquiere la leche a ganaderos nacionales. El producto es comercializado a un precio bajo, dependiendo de la región donde es vendido. Tiene versiones en polvo y líquida, enriquecidas con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12, los cuales son esenciales en la dieta de los mexicanos, especialmente en el caso de los menores de edad.

