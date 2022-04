Pasión de Iztapalapa; por cielo, “mar” y tierra

Una de mis primeras coberturas informativas fue la Semana Santa en Iztapalapa. Era una tarea obligada en la clase de reportaje que impartía el Maestro Manuel Pérez Miranda en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Me acuerdo que me perdí y llegué tarde al momento de la Crucifixión, así que me concreté en hacer una crónica de color de los miles de fieles que se congregaron a los pies del Cerro de la Estrella.

Años después, cuando ingresé a TvAzteca me enviaron a Iztapalapa para transmitir el viacrucis del Viernes Santo y hacer enlaces para los noticieros. Era 1995. Llegué con el chaleco prestado de uno de los camarógrafos, recorrí las calles por donde caminaría descalzo el joven nazareno con una cruz de casi 100 kilos sobre su espalda, y entrevisté a Maria Magdalena, representada por una adolescente que traía en sus manos un lienzo blanco con el rostro de Jesús coloreado con un plumón.

Reuters

Fue una jornada agotadora. Los rayos del sol caían sobre nuestras cabezas como alfileres despiadados. En ese entonces se hablaba de 2 millones de visitantes -cifra que se mantiene hasta el momento- que acuden cada año a presenciar una puesta en escena que narra los dolorosos pasajes bíblicos de la pasión y muerte de Jesús. Hay quien señala que es una fiesta pagana. Hay quienes aseguran que es religiosidad popular.

Recuerdo que comencé a escribir mi nota diciendo “En aquel tiempo, Jesús de Iztapalapa...” en referencia a los pasajes del evangelio que se leen en la misa. Y empecé a hacer referencias bíblicas, pero “mexicanizadas”, como aquello del “Gólgota Mexicano”, una manera diferente de llamar al Cerro de la Estrella en alusión a la colina donde crucificaron a Jesús llamado cerro de la Calavera o Gólgota.

A partir de entonces, acudí año con año a la representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Incluso, transmitimos en vivo desde el cerro de la estrella, primero con Anita Winocur (QEPD) y luego con Gloria Pérez Jácome. Y luego se creó la mesa de expertos analistas como el Padre Cirpiano Sánchez y el Padre José de Jesús Aguilar, quienes hasta la fecha siguen enriqueciendo la transmisión con sus atinados comentarios. FIA se apoderó rápidamente de la cobertura al grado de levantar el helicóptero para recibir la señal desde el aire, además de un despliegue de reporteros en diferentes puntos, desde Taxco o Pátzcuaro, hasta Sevilla, España o el Vaticano.

Recuerdo que alguna vez estaba yo tan emocionado que cuando entré al aire dije “Estamos en vivo desde Iztapalapa , transmitiendo por cielo, mar y tierra...” Ni siquiera me di cuenta de haber dicho “mar”, pero sí, las pifias que uno comete quedan para la historia.