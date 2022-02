Asesinan a Jorge Camero, funcionario con licencia en Sonora

Jorge Camero, quien se desempañaba como funcionario al ser secretario particular del alcalde de Empalme, Sonora, Luis Fuentes Aguilar, fue asesinado ayer cuando salía de un gimnasio.

Apenas el 9 de febrero el funcionario solicitó licencia a su cargo para dedicarse a trabajar en su propio proyecto periodístico y su negocio de publicidad.

Conocido como “El Choche”, se encontraba en un centro deportivo cuando fue atacado de forma directa a balazos por dos hombres que huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que el funcionario con licencia era objeto de una investigación por parte de las autoridades ministeriales.

Jorge Camero era investigado por la fiscalía

Informó que la agresión registrada en la colonia Libertad, del municipio de Empalme, donde privaron de la vida con proyectiles de arma de fuego a Jorge Luis Camero Zazueta, “El Choche”, es investigada en coordinación con integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad.





Camero, a decir de la fiscalía, había solicitado licencia al ayuntamiento de Empalme, el 9 de febrero, “cuando en un video que circuló en redes sociales fue objeto de señalamientos, de participar en una estructura criminal, lo cual era sujeto a investigación en una carpeta por el delito de homicidio”.

A través de su cuenta de Twitter la dependencia indicó que a la víctima “se le menciona como quien tenía un portal en Facebook denominado El Informativo, que fue creado en mayo de 2018, sin que hasta el momento se haya podido confirmar”.

Agregó que Jorge Camero fue privado de la vida, este 24 de febrero, en un taque directo al estar en el interior de un gimnasio, en el lugar se recolectaron ocho casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

La agresión registrada hoy en la colonia Libertad, Empalme, donde privaron de la vida con proyectiles de arma de fuego a Jorge Luis Camero Zazueta, 'El Choche', es investigada por la Fiscalía de Sonora en coordinación con integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad.

Al lugar del crimen llegaron elementos policiacos y militares para acordonar el área e iniciar las carpetas de investigación necesarias.

Jorge Camero Zazueta, ex secretario particular del presidente municipal de Empalme, es el segundo ex funcionario asesinado de esta administración en este mes.

Daniel Palafox Suárez, ex diputado local por el PT y quien era el encargado del área de Informática del ayuntamiento fue privado de la libertad el pasado 28 de enero y fue localizado muerto el pasado 4 de febrero.