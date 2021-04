Hijo de José José se lanza como candidato a diputado en la CDMX

José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, mejor conocido como José Joel, informó que buscará una diputación federal en la contienda electoral del 6 de junio próximo por el Partido Encuentro Solidario (PES).

A través de su cuenta de Instagram, el hijo del “príncipe de la canción”, José José, precisó que buscará la representación del Distrito 05, el cual está adscrito a las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Aseguró que quiere lograr un cambio en la Ciudad de México y se comprometió a servir a los ciudadanos.

“Familia querida, les comparto mi candidatura para diputado local por la Alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Será un honor y placer poder servirles ahora en este rubro con el que queremos lograr un cambio real en nuestra ciudad”, publicó el también cantante.

El también actor, nació el 27 de noviembre de 1975, por lo que actualmente tiene 45 años. Su carrera artística inició en 1988 cuando incurrió en el teatro musical.

La postulación de José Joel ha generado varios comentarios en su cuenta de Instagram, en algunos casos lo felicitan, pero en otros más le piden que no lo haga y mejor se dedique a la música.

"¡Noooooo! Realmente me caes bien, pero como cantante, no hagas eso de lanzarte como diputado”, “En que momento la política se cambió a la farándula y viceversa?”, “Querido José Joel con todo respeto, eres cantante no político, Zapatero a tus zapatos” y “NO POR FAVOR... YA NO MÁS... SE TE QUIERE Y RESPETA COMO ARTISTA... NUESTRO PAÍS YA NO ESTÁ PARA IMPROVISACIONES”, s

Esta candidatura se agrega a una larga lista de miembros de la farándula de cara a las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde luchadores, exreinas de belleza, cantantes sy actores se han inmiscuido en la política.

