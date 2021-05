José Juan y Evelyn, la pareja que quedó bajo los escombros del Metro

La noche del lunes se volvió trágica luego de que a las 22:22 de la noche colapsó la estructura que sostenía la Línea 12 del Metro que va de Tláhuac a Mixcoac en las inmediaciones de la estación Olivos.

Una vez que se volvieron virales las primeras imágenes después del colapso, las miradas de inmediato se volcaron a un vehículo color vino que quedó aplastado por los escombros y uno de los vagones accidentados.

Reportes señalan que en este Nissan Sentra se trasladaban José Juan Galindo y su esposa, Evelyn, que se dirigían a casa tras una cita con el dentista.

La pareja circulaba sobre avenida Tláhuac, casi esquina con Providencia, cuando el Metro les cayó encima.

En videos se observa que los transeúntes, los primeros en acudir al rescate de las víctimas, entablaron diálogo con Evelyn, quien venía en el asiento del copiloto.

“Yo estoy bien, pero mi esposo está atrapado”, dijo Evelyn a los transeúntes, quienes afirmaron que harían todo lo posible para rescatarla y también a su esposo.

Difunden #video de personas atrapadas en un auto tras colapso del paso elevado en estación Olivos de la #Línea12 https://t.co/sgIMGjJCo0 pic.twitter.com/RK4RPxFu5t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2021

Evelyn es una de las 79 personas contabilizadas en la lista de heridos que dejó el siniestro.

La mujer fue de las primeras en ser rescatada y casi de inmediato logró comunicarse con su hijo, Edgar, a quien simplemente le dijo: “se nos vino el Metro encima”.

Evelyn fue trasladada al hospital para una evaluación médica completa, mientras que su esposo, José Juan, seguía sepultado bajo los escombros.

Te puede interesar: VIDEO: ¡Rómpelo, güey! Vecinos se volcaron a ayudar a pasajeros del Metro

Hijo y madre llegaron al lugar

Una vez que Edgar, hijo de la pareja, hizo contacto con su madre, dio aviso a sus familiares y acudieron todos a la zona del accidente.

Amelia, la madre de José Juan, de 34 años, estuvo acompañada por su hermana, Guillermina, y al ver la trágica escena, con el auto familiar aplastado, intentaron unirse a las labores de rescate.

Policías y paramédicos detuvieron a la familia, pues ya realizaban labores para intentar sacar a José Juan del auto, mientras que otro equipo se esforzaba por sacar a los lesionados que viajaban en el convoy accidentado.

Testigos relatan que la señora Amelia no paraba de reclamar ante la impotencia de ver el auto de su hijo, con él abordo, bajo escombros. La señora tuvo que ser atendida por paramédicos por una crisis nerviosa.

"¡Déjenme aquí! ¡Yo no me muevo de aquí! Si quieren que me tranquilice, déjenme aquí. ¿Cómo quieren que esté tranquila si mi hijo está ahí abajo, atrapado”, gritó Amelia.

Tras minutos de tensión, uno de los rescatistas se acercó a la familia para confirmar el peor de los temores: José Juan ya había fallecido.

En la última actualización de datos del gobierno capitalino, se contabilizaron 24 personas fallecidas, incluido José Juan, además de 79 lesionados, incluida Evelyn.

Te puede interesar: Accidente Metro CDMX: Identifican a 5 de las 24 personas muertas en Línea 12