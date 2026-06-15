Vinculan a proceso a nueve policías de Veracruz por presunto secuestro y tortura de cinco víctimas

Nueve policías estatales de Veracruz fueron vinculados este domingo 14 de junio por la presunta comisión en los delitos de secuestro de agravado y tortura ; así lo informó la Fiscalía General de la República.

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la Fiscalía detalló que los exservidores públicos habrían participado, dentro del ejercicio de sus funciones, en el secuestro y tortura de cinco víctimas durante julio y septiembre del 2023.

¿Quiénes son los nueve policias estatales de Veracruz vinculados por secuestro?

La resolución judicial se produjo después de que la Fiscalía General de la República presentara elementos de prueba ante un juez federal, quien determinó iniciar un proceso penal contra los nueve exintegrantes de la corporación estatal.

El caso se relaciona con hechos ocurridos en Veracruz y forma parte de una investigación impulsada por autoridades federales especializadas en delitos vinculados con derechos humanos.

De acuerdo con la información oficial, los ahora vinculados fueron detenidos mediante acciones coordinadas entre la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para el desarrollo de las audiencias.

Los policías estatales de Veracruz vinculados a proceso fueron identificadas por las autoridades como Jorge “N”, Artemio “N”, Sergio “N”, Jesús “N”, Yadira “N”, Aarón “N”, Yael “N”, Conrado “N” y Lino “N”.

Según la investigación federal, los exservidores públicos habrían intervenido presuntamente en el secuestro agravado y actos de tortura cometidos contra cinco personas durante distintos hechos registrados entre julio y septiembre de 2023.

Las autoridades no informaron mayores detalles sobre la identidad de las víctimas, debido a las características de la investigación y a las disposiciones legales relacionadas con este tipo de delitos.

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La #FGR aportó datos de prueba para que un juez vinculara a proceso a nueve policías estatales de #Veracruz por la probable comisión en los delitos de secuestro agravado y tortura. Los ex servidores públicos en ejercicio de sus funciones, posiblemente participaron en el secuestro… pic.twitter.com/IUD4QHI2Pq — FGR México (@FGRMexico) June 14, 2026

¿Qué sigue en el proceso judicial contra los exagentes?

Tras la vinculación a proceso, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los nueve imputados mientras continúan las investigaciones.

Además, se estableció un plazo de tres meses para la etapa de investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta del caso y presentar nuevos elementos relacionados con los hechos investigados.

La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, a través de su área de investigación de desaparición forzada, continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. La dependencia federal señaló que mantiene su compromiso con el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas.