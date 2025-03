Joven fue asaltado, secuestrado y golpeado en interior de foro tras concierto en CDMX

En la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), en días recientes, un joven fue secuestrado, asaltado y brutalmente golpeado en el interior de un emblemático foro tras un concierto musical.

La víctima, de nombre Emmanuel, estuvo muy cerca de perder el ojo tras la violenta agresión y, al día de hoy, tras levantar la denuncia, sigue sin comprender cuál fue el motivo que lo llevó a ser el objetivo de los delincuentes; ¿lo confundieron con otra persona o es uno más de los afectados por acciones ilícitas recurrentes dentro del recinto de entretenimiento?

Agresión en foro de entretenimiento de alcaldía Iztacalco: Hombre fue golpeado violentamente y privado de su libertad

Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Uriel Estrada, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Emmanuel explicó cómo es que operaron estos delincuentes, detallando que, tras aprovechar el factor sorpresa, fue atacado y sometido.

“Yo dejé mi auto en el estacionamiento, atrás de las suites, adentro del foro y me doy cuenta de que mis llantas estaban ponchadas. Agarro mi teléfono para querer hablar con mis amigos, con quienes había quedado de verme afuera, y fue en ese momento, en que me amaga un sujeto por atrás del cuello. Mientras bajaba la mirada, y al tiempo en que era sometido, veo que vienen más y es cuando recibo el primer golpe en el ojo.

“Posteriormente, me llevan a un cuarto dentro del mismo foro, la verdad no fue muy lejos, eso ayudó a que yo después pudiera regresar a mi camioneta. Ahí me tiraron al piso, me patearon con mucha violencia, me hicieron preguntas que yo no entendía qué estaba pasando, me pidieron que desbloqueara con mi celular, vieron mi información, cualquier cosa que no les gustaba, era un golpe o una patada más, de repente hasta perdí el conocimiento”, explicó la víctima sobre la agresión en el interior del foro.

#Entrevista | Emmanuel fue asaltad0 y secuestrad0 al salir de un concierto, estuvo cerca de perder un ojo debido a los golpes.



Emmanuel narró que, producto de la agresión, la visión de uno de sus ojos se mantiene en riesgo.

“Tengo esguinces de segundo grado en las piernas, a veces no me deja dormir, los medicamentos ya no hacen efectos, uso cinco tipos de gotas, tengo dos semanas de no poder hacer ejercicio. Estuvo comprometida la visión del ojo, todavía estoy con el especialista para ver si se puede recuperar al 100 por ciento”, agregó la víctima.

Agresión, robos y secuestros al interior del foro de Iztacalco no son casos aislados

Emmanuel explicó que, tras compartir su caso en redes sociales, y tras realizar la denuncia correspondiente, descubrió que este tipo de acciones ilícita no son aisladas y ocurren de manera recurrente.

“Con todo el miedo del mundo fui a levantar mi acta, porque después de que subo el video, me doy cuenta que no es un caso aislado y lo mismo me comentan en la Fiscalía, que hay varios.

“El recinto, estoy seguro que se va poner en contacto conmigo; quiero creer que la seguridad de los asistentes, después del talento, es lo más importante, va gente, que si le está pasando, quien sabe que historia están contando”, sentenció.

