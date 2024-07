Él es Axel Cervantes, “héroe de Iztapalapa”, quien salvó a joven de ser abusada

En entrevista con los Ruiz Lara se encontró Axel Acevedo, bautizado como “héroe de Iztapalapa”, después de su actuar para salvar a una joven de apenas 24 años de ser abusada sexualmente en las calles de la colonia Los Ángeles Apanoaya, en Iztapalapa.

“Yo en ese momento, pues lo primero que pasó por mi cabeza fue: tengo que correr, o sea porque la están jalando hacia lo más oscuro”, dijo Axel Acevedo, de 24 años, quien frustró el ataque sexual. Asimismo, dijo que no le importaba si traía un arma o lo que traiga, yo corrí y luego luego a quitarlo.

“20 segundos forcejeando con el tipo este y ya hasta que se bajaron los demás carros, que se bajaron a ayudarme, a apoyar a la chica, mi mamá abrazó a la chica”, añadió.

Él es Axel Acevedo, “héroe de Iztapalapa”

Axel, joven estudiante de Economía, explica en entrevista que él y su familia se encontraban sacando un carro: “Escuchamos un grito, estaba con mi mamá y una amiga de la familia, escuchamos un grito a lo lejos, pero no era claro realmente qué era lo que estaban gritando”, dijo.

Posteriormente, mencionó que se asomó hacia donde está el puente y vio como un hombre estaba jalando a una chica hacia lo más oscuro del puente: “Lo primero que dije fue: ‘tengo que correr a ayudarla’, fue como una imagen muy fuerte que pasó por mi cabeza y en ese momento se me vinieron pensamientos como de ‘tendrá un arma, tendrá una navaja, tendrá algo’, no me importó".

Cuando llegó al sitio, se encontró al hombre encima de ella, con las rodillas en sus palmas, con una mano la estaba ahorcando: “Ya le estaba quitando la voz, ella ya se estaba desvaneciendo”.

Explica que llegó a empujarlo y a tratar de contenerlo y que estuvieron peleando aproximadamente 20 segundos, hasta que su mamá le gritó a los automovilistas que lo apoyaran, porque nadie se metía.

Axel practica handball, deporte de contacto

Al ser cuestionado sobre de dónde sacó la confianza y la valentía, Axel contó que practica handball, un deporte de contacto que cree, le ayudó para tener la fuerza y la confianza de que tal vez el hombre no se le escaparía.

“El coraje de ver en su cara de ella, a todas las personas, a todas las niñas, a todas las mujeres que están en mi entorno. No quiero que les pase a ellas”, refirió.