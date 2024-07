ENTREVISTA | Víctima de agresión sexual en Iztapalapa platica con los Ruiz Lara: “Sentía que no la iba a librar”

Tras la aprehensión y vinculación a proceso de Alberto “N”, el presunto agresor sexual de una joven de apenas 24 años en las calles de la colonia Los Ángeles Apanoaya, en Iztapalapa, Fuerza Informativa Azteca (FIA) platica en entrevista con la víctima de este delito, quien se armó de valor para denunciar los hechos y exigir justicia.

Con el objetivo de que ninguna persona vuelva a pasar por lo mismo, la mujer describió cómo sucedieron los hechos el pasado viernes 5 de julio, pues se trataba de un día normal en su rutina. Salió del trabajo directo a su casa, pero en medio se encontró con Alberto, quien la ahorcó y sometió, presuntamente con el objetivo de abusar sexualmente de ella.

“Camino unos metros y veo a este señor, pero yo pensé que igual estaba saliendo del trabajo. Lo veo arriba de una moto y cuando paso en frente de él, me dice ‘oye’. Yo volteé y sentí un miedo que no lo puedo describir”, aseguró la víctima, quien desde ese momento sabía que algo estaba mal.

Caminé unos metros más, me percato que hay alguien recargado en una reja, paso en frente de él, pero lo único que pensé es que me va a asaltar. Guardé mi celular y cuando volteo por instinto, él me ataca. Víctma de la agresión en Iztapalapa

En entrevista con Christian Lara y Roberto Ruiz, la víctima de la agresión sexual en Iztapalapa reveló sus sensaciones tras ser atacada

¿Cómo te sujetó el agresor sexual de Iztapalapa?

Al momento de describir los hechos, revela que primero fue con su brazo derecho cuando la sujetó del cuello, una parte que se alcanza a ver en el video captado por las cámaras de seguridad. “Con la otra mano él toma su puño para no poder zafarme. Yo empecé a gritar que no me hiciera nada, que por favor me soltara. Solamente me dijo ‘cállate, no grites’ y me empezó a jalar”.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la víctima cuenta cómo sufrió y entró en desesperación porque nadie la ayudaba. A pesar de que pasaron apenas 30 segundos, el momento parecía eterno, pues veía pasar los autos y que nadie se le acercaba.

“Me posiciona debajo del puente y en segundos se puso arriba de mí, colocó sus rodillas en las palmas de mis manos, me inmovilizó y cuando volví a gritar, él me ahorcó y con sus dedos hizo presión en mi cuello”, detalló la mujer en la entrevista con Christian Lara y Roberto Ruiz.

Yo sentía que no la iba a librar. Me dio mucho miedo y es una experiencia que no se la deseo a nadie. Es muy feo sentir que alguien atenta contra tu vida sin que puedas defenderte Víctima de la agresión sexual en Iztapalapa

Víctima describe su incomodidad por haber sido víctima de tocamientos por el agresor

“No quiero que ninguna mujer pase lo que yo pasé. Yo necesito terapia en este momento, me citaron 27 sesiones, pero es un hecho que jamás voy a olvidar. No quiero que vuelva a pasar”, mencionó como respuesta al motivo que la impulsó a salir en televisión y describir los hechos.

A pesar de que su identidad quedó protegida por cuestiones de seguridad, en la entrevista con los Ruiz Lara quedó muy presente el dolor y la angustia que pasó durante esos minutos, pues hizo todo lo que se suele hacer en un momento de riesgo: compartió su ubicación, pidió auxilio, caminó rápido, pero nada funcionó.

“Uno siente cuando el ‘oye’ o tan siquiera el ‘hola’ es diferente. Yo sentí mucho miedo en ese momento, yo venía hablando con mi pareja y en ese momento le dije ‘sabes qué, me vienen siguiendo'".

Axel y su madre llegaron a salvar a la víctima de agresión en Iztapalapa

Afortunadamente, el ángel de Axel y su madre se hicieron presentes y le salvaron la vida, pues tras su último intento por pedir auxilio, vio cómo una persona lo quitó de encima y lo confrontó. “Su mamá llega a ayudarme, me vio tirada, llegó y me jaló. Nunca me soltó la mano y lo único que me dijo fue ‘ya estás a salvo'", describió.

Lamentablemente, las secuelas psicológicas seguirán presentes durante mucho tiempo y la actitud criminal de este sujeto, quien ya cuenta con antecedentes penales por el mismo delito, le provocaron un disgusto hacia su misma persona, pues fue víctima de tacto por parte de Alberto “N” durante la agresión.

“Me siento más tranquila porque el Ministerio Público me atendió rápido (...) Fue algo muy fuerte porque nadie está preparada para que me revisen como a mí me hicieron, porque sí hubo tacto, la psicóloga me vio mal y yo sentí asco a mí misma, porque hubo tacto del agresor. Me dio mucho coraje porque yo no me pude defender”.