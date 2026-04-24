“Me pasaron cosas": Joven viaja a la CDMX por trabajo y su madre la encuentra en psiquiátrico; no hay un diagnóstico

Lo que inició como un viaje lleno de esperanza por un futuro profesional prometedor se ha transformado en un escenario de pesadilla para una familia de Quintana Roo. María Adela, de 26 años de edad, se mudó desde Chetumal a la Ciudad de México durante el mes de enero por un oferta de trabajo, desapareció y su madre la encontró en un psiquiátrico.

Su objetivo era obtener experiencia laboral y mejores condiciones económicas; sin embargo, tras aceptar una propuesta de empleo, su rastro se desvaneció por completo, sumiendo a sus allegados en una búsqueda desesperada.

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Una "desaparición" que terminó en internamiento psiquiátrico sin diagnóstico

La comunicación habitual que la joven mantenía por mensajería instantánea con su familia se interrumpió hace 14 días.

Ante el silencio, Cristina, madre de la joven, viajó a la capital para formalizar una denuncia ante las instancias de procuración de justicia. Por su propia cuenta, la madre rastreó los contactos de su hija y descubrió que una mujer le había ofrecido una vacante de trabajo.

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Tras varios días de angustia, la investigación ciudadana de Cristina la llevó hasta las puertas del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde finalmente ubicó a la arquitecta.

María Adela, arquitecta de 26 años, desapareció tras mudarse a CDMX por trabajo

El ingreso de la joven a dicho hospital psiquiátrico ocurrió el 9 de abril. No obstante, el hallazgo ha generado más dudas que certezas. La madre cuestiona los procedimientos legales de la institución, ya que el protocolo para internar a un paciente exige la presencia de un tutor o pariente responsable, figura que ella no representó en ese momento.

Al intentar obtener respuestas sobre quién autorizó el ingreso o cuál fue el motivo clínico, el personal médico y administrativo se ha negado a entregar el expediente o el diagnóstico, argumentando la privacidad de la paciente.

Autoridades le sugieren "no investigar más porque le saldrá contraproducente"

La situación se torna más oscura debido a la respuesta de los funcionarios encargados del caso. Cristina relata que el fiscal Omar Montoya le sugirió detener su investigación personal, advirtiéndole que insistir en el caso podría traerle consecuencias negativas. A pesar de estos obstáculos, la madre logró ver a su hija mediante un recurso de amparo.

¡Una historia de terror! 📍😟 María Adela, de 25 años y originaria de Chetumal, llegó a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Hace una semana, su madre la reportó como desaparecida y el lugar donde fue localizada generó gran impacto



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Durante ese breve encuentro, describió a María Adela en un estado de crisis emocional profunda, llorando y asegurando que le habían ocurrido cosas que no podía revelar antes de alejarse corriendo.

Sin respuesta de las autoridades sobre desaparición e internamiento en psiquiátrico

Debido al hermetismo y a las circunstancias de la desaparición previa al internamiento, la familia teme que la joven haya sido captada por organizaciones dedicadas a la trata de personas.

La Secretaría de Salud, consultada sobre el estado de la joven que llegó desde el sur del país, ha mantenido una postura de reserva absoluta. Mientras tanto, Cristina suma más de 10 días solicitando auxilio institucional sin éxito, exigiendo que se esclarezca qué ocurrió durante el tiempo que su hija estuvo ilocalizable y bajo qué criterios permanece retenida en el instituto.