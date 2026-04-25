Julián LeBarón se reúne con García Harfuch tras amenazas de muerte; “confío en su palabra”

El activista Julián LeBarón se reunió con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de las amenazas de muerte en su contra.

En marzo pasado publicó en su cuenta de X que denunció amenazas hacia él, su padre y hermanos. A través de un mensaje de WhatsApp alguien le escribió que lo iban a matar.

En nuestra familia tenemos un acuerdo: cualquier amenaza hacerla pública y jamás pagar rescate ante un secuestro.



Presentamos una denuncia por amenazas realizada a mi padre, a mis hermanos y a mi persona; de las cuales anexo los pantallazos y la denuncia presentada.



No es un… pic.twitter.com/d1xWFCg8sx — Julian LeBaron (@julianlebaron) March 26, 2026

Activista LeBarón dijo que confía en García Harfuch

Luego de platicar con el secretario de Seguridad sobre las amenazas que recibió en Chihuahua y sobre la situación de seguridad que viven familias en el estado, externó confíar en el funcionario después de lo que pasó.

"En lo personal, tengo claro que esa es la forma en la que se debe trabajar, poniendo siempre por delante a Chihuahua y a su gente. Confío en su palabra y en que lo que hoy se habló se traduzca en acciones concretas, tanto en mi caso como en el de todas las familias que viven esta realidad todos los días", expresó en X.

El día de hoy me reuní con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.



Platicamos sobre las amenazas que he recibido en Chihuahua, tanto hacia mi persona como hacia mi familia, y también sobre la situación de seguridad que viven muchas familias en el… pic.twitter.com/Gn2VQsTeug — Julian LeBaron (@julianlebaron) April 24, 2026

Julián LeBarón pidió a gobierno federal no hacerse a un lado por su caso

El activista expresó que lo que le pasó "no es un hecho aislado" y "es el reflejo de lo que viven miles de familias en Chihuahua todos los días", quienes sienten "miedo, silencio y un sistema que no protege".

"Hago un llamado directo a Omar García Harfuch: La seguridad no es un tema que se pueda trasladar entre niveles de gobierno mientras amenazan a las familias, lo exigimos como mexicanos. Estas amenazas ya están denunciadas y documentadas. Hoy queda enterado. Y también queda claro: no pueden hacerse a un lado", escribió.

Sicarios irrumpen casa de hermano de Julián LeBarón en Chihuahua

Julián LeBarón fue amenazado de muerte y denunció que un grupo de al menos 12 sicarios irrumpió la casa de su hermano en Alamillo, en Chihuahaua, estado que pretende gobernar candidato independiente.

"Fue una amenaza directa a mis hijos y directamente a mí, amenazándome de muerte si no abandono la aspiración a una candidatura", señaló en entrevista para Hechos AM,.

"Hemos hecho las denuncias correspondientes, he hablado con el fiscal del Estado y también con la gobernadora", afirmó LeBarón.

En X, también detalló que los sicarios que entraron a la casa de su hermano "allanaron con armas de fuego, con total impunidad, como si no hubiera ley, como si no hubiera Estado", pero no hubo familiares o alguien lesionados.