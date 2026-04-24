Otra más de María Estela Ríos: Ministra vota por un tema que no estaba en discusión

La gestión de la ministra María Estela Ríos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue acumulando momentos que transitan entre la confusión técnica y declaraciones que desafían la lógica jurídica.

Este jueves, la ministra protagonizó un nuevo episodio de desorientación en el Pleno al intentar votar asuntos que ni siquiera se estaban discutiendo en ese momento.

El nuevo "despiste" de María Estela Rios: Votar lo que no se ha discutido

Durante la sesión, mientras el Pleno avanzaba en el orden del día, la ministra Ríos González interrumpió el flujo de la votación para fijar postura sobre los recursos de reclamación 119/2025 y 120/2025. El problema fue que dichos asuntos estaban programados para el final del segmento, y no para el bloque que se analizaba en ese instante.

“En ambos votaré en contra. Ah, quedaron... Sí, pero están para el final... Ah, perdón. Ah, disculpe. Y entonces mi voto es a favor en todo. Disculpen”, expresó la ministra tras ser corregida por el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Este error se suma a una lista de incidentes donde la ministra parece no seguir el hilo de la discusión técnica de sus homólogos.

¡OOOTRA VEZ!🤦



La ministra María Estela Ríos se volvió a perder en el Pleno de la Corte; ahora se confundió en los temas a votar y comenzó a hablar de los que estaban por abordar. Ocurrió en la sesión de este jueves.



Así las cosas en la Corte del Bienestar...… pic.twitter.com/KKOvhiOWPi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Cronología de polémicas con María Estela Rios: Los casos que han marcado su corta gestión

La trayectoria de Ríos González en la SCJN ha sido una montaña rusa de declaraciones y errores de procedimiento que han encendido las alarmas sobre su capacidad para manejar la complejidad del Pleno.

1. El enredo de Sinaloa (20 de abril de 2026)

Apenas unos días antes de su último error, la ministra se enredó en su propio sentido del voto durante la discusión del Código Penal de Sinaloa. Ríos insistía en estar "en contra de todo el precepto", cuando el proyecto de sentencia ya proponía declarar la invalidez de la norma.

Sus compañeros tuvieron que explicarle repetidamente que, si ella quería anular la norma, su voto debía ser a favor del proyecto. El intercambio fue tan confuso que el ministro Arístides Guerrero pidió registrar con extrema precisión el sentido del voto para evitar impugnaciones futuras por falta de claridad.

Polémica en la 'Corte del Bienestar'...



La ministra María Estela Ríos votó en contra de un proyecto del ministro Arístides Guerrero que buscaba frenar expresiones de odio contra la comunidad LGBT+ en Sinaloa.



El caso generó críticas por su confusión en la votación y… pic.twitter.com/9bfFlqb1sl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

2. "Ni modo, así es": El reconocimiento de la persecución política (8 de abril de 2026)

En un arranque de candidez poco común para un juez constitucional, María Estela Ríos reconoció que en México se utiliza el sistema de justicia como arma política. Durante un debate sobre la prescripción del peculado (robo de dinero público), la ministra soltó:

"Es cómo manejamos un equilibrio... para que no pueda ser usado para una persecución política, porque también se da en nuestro país, ¿no? Ni modo, así es".

La frase causó revuelo, pues venía de una funcionaria que llegó a la Corte bajo fuertes críticas por su cercanía con el Poder Ejecutivo.

La ministra María Estela Ríos señaló en el Pleno de la SCJN que en México sí hay persecución política.



Lo dijo durante la discusión sobre la constitucionalidad de fracciones del Artículo 114 y 237 Bis del Código Penal de Colima, sobre el delito de peculado, si puede o no dejar… pic.twitter.com/su2h26C0pe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

3. El polémico comentario sobre bebés "in vitro" (10 de marzo de 2026)

Quizás su declaración más extraña ocurrió durante el análisis de las facultades de la Fiscalía de la Mujer en Chihuahua. Al discutir estereotipos de género y el concepto de familia, la ministra sugirió que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida podrían quedar fuera del núcleo familiar.

"Salvo quien haya nacido... ¿cómo le llaman a estos? In vitro. Que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia".

"¿Puede México darse el lujo de tener esta clase de corte?"



Durante una sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una intervención de la ministra María Estela Ríos generó polémica. En su participación sugirió que los niños concebidos mediante in- vitro no… pic.twitter.com/xVpcA4GQa3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

El comentario fue calificado por especialistas como discriminatorio y carente de sustento científico o legal, especialmente en un tribunal que ha avanzado históricamente en la protección de diversos tipos de familia.

