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Otra más de María Estela Ríos: Ministra vota por un tema que no estaba en discusión

La ministra María Estela Ríos vuelve a ser tendencia tras confundirse de temas en la sesión de la SCJN. Recordamos sus frases sobre persecución política y bebés “in vitro”.

María Estela Ríos SCJN: Los errores y polémicas de la ministra en la Suprema Corte
María Estela Ríos SCJN: Los errores y polémicas de la ministra en la Suprema Corte

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

La gestión de la ministra María Estela Ríos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue acumulando momentos que transitan entre la confusión técnica y declaraciones que desafían la lógica jurídica.

Este jueves, la ministra protagonizó un nuevo episodio de desorientación en el Pleno al intentar votar asuntos que ni siquiera se estaban discutiendo en ese momento.

El nuevo "despiste" de María Estela Rios: Votar lo que no se ha discutido

Durante la sesión, mientras el Pleno avanzaba en el orden del día, la ministra Ríos González interrumpió el flujo de la votación para fijar postura sobre los recursos de reclamación 119/2025 y 120/2025. El problema fue que dichos asuntos estaban programados para el final del segmento, y no para el bloque que se analizaba en ese instante.

“En ambos votaré en contra. Ah, quedaron... Sí, pero están para el final... Ah, perdón. Ah, disculpe. Y entonces mi voto es a favor en todo. Disculpen”, expresó la ministra tras ser corregida por el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Este error se suma a una lista de incidentes donde la ministra parece no seguir el hilo de la discusión técnica de sus homólogos.

Cronología de polémicas con María Estela Rios: Los casos que han marcado su corta gestión

La trayectoria de Ríos González en la SCJN ha sido una montaña rusa de declaraciones y errores de procedimiento que han encendido las alarmas sobre su capacidad para manejar la complejidad del Pleno.

1. El enredo de Sinaloa (20 de abril de 2026)

Apenas unos días antes de su último error, la ministra se enredó en su propio sentido del voto durante la discusión del Código Penal de Sinaloa. Ríos insistía en estar "en contra de todo el precepto", cuando el proyecto de sentencia ya proponía declarar la invalidez de la norma.

Sus compañeros tuvieron que explicarle repetidamente que, si ella quería anular la norma, su voto debía ser a favor del proyecto. El intercambio fue tan confuso que el ministro Arístides Guerrero pidió registrar con extrema precisión el sentido del voto para evitar impugnaciones futuras por falta de claridad.

2. "Ni modo, así es": El reconocimiento de la persecución política (8 de abril de 2026)

En un arranque de candidez poco común para un juez constitucional, María Estela Ríos reconoció que en México se utiliza el sistema de justicia como arma política. Durante un debate sobre la prescripción del peculado (robo de dinero público), la ministra soltó:

"Es cómo manejamos un equilibrio... para que no pueda ser usado para una persecución política, porque también se da en nuestro país, ¿no? Ni modo, así es".

La frase causó revuelo, pues venía de una funcionaria que llegó a la Corte bajo fuertes críticas por su cercanía con el Poder Ejecutivo.

3. El polémico comentario sobre bebés "in vitro" (10 de marzo de 2026)

Quizás su declaración más extraña ocurrió durante el análisis de las facultades de la Fiscalía de la Mujer en Chihuahua. Al discutir estereotipos de género y el concepto de familia, la ministra sugirió que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida podrían quedar fuera del núcleo familiar.

"Salvo quien haya nacido... ¿cómo le llaman a estos? In vitro. Que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia".

El comentario fue calificado por especialistas como discriminatorio y carente de sustento científico o legal, especialmente en un tribunal que ha avanzado históricamente en la protección de diversos tipos de familia.

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