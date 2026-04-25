Sobrino de exsecretario de Marina detenido en Argentina teme por su vida tras acusación por huachicol

Fernando Farías, contralmirante y sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, manifestó temer por su vida tras ser detenido en Argentina por su presunta participación en una red de robo de combustible en México o huachicol.

Fue detenido en Buenos Aires, Argentina, al contar con una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal conocida como Interpol por lo que era buscado en 192 países.

@aztecanoticias Capturan en Argentina a Fernando Farías por "huachicol fiscal" El contralmirante retirado fue detenido por la Interpol en Buenos Aires mientras usaba un pasaporte falso de Guatemala. Acusado de delincuencia organizada, Farías fue ubicado en ropa informal tras evadir a la justicia mexicana. Se espera que su captura revele nexos de políticos involucrados en el robo de combustible. @irvingpinedar ♬ sonido original - Azteca Noticias

Contralmirante Fernando Farías comparece ante juez en Argentina

Este viernes se dio a conocer que Fernando Farías compareció ante un juez federal en Argentina, aunque su detención fue con fines de extradición a México.

Las investigaciones señalan que es presunto líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, mismos que evadían el pago del impuesto especial sobre producción y servicios.

Esta red de tráfico de hidrocarburos en México se registró durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel Lópes Obrador.

Buscan que Argentina dé asilo político a Fernando Farías

La defensa del contralmirante informó que solicitará que Argentina le dé asilo político al argumentar que el sobrino del exsecretario de la Marina teme por su vida, pero las autoridades de ese país serán quienes consideren dicha petición.

Ayer Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, detalló que Fernando Farías era buscado por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México y será extraditado.

¡Desde hace meses se arrastra un caso sin respuesta ni justicia! 🇲🇽🛢️ El contraalmirante retirado Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina y compareció ante un juez federal. En México es acusado de delincuencia organizada por su participación en una red de tráfico de… pic.twitter.com/0iJn1kaXld — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 25, 2026

Fernando Farías usó nombre falso y documentación apócrifa para huir

El contralmirante buscó salió de México en agosto de 2024 rumbo a Florida, Estados Unidos, y desde ese momento ya no se supo nada de él.

De acuerdo con Argentina, usaba un pasaporte falso de Guatemala para no ser ubicado por las autoridades.

Fernando Farías ingresó a ese país con una identidad falsa tras llegar desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo.

Fernando Farías era buscado por huachicol en México y huyó a Argentina.|SSPC / X: @AleMonteoliva

En México, el pasado 19 de septiembre, una jueza concedió a Farías una suspensión definitiva en la que prohibió que fuera detenido y encarcelado en el penal del Altiplano.

Sin embargo, el 2 de octubre, le retiraron esa suspensión, por lo que n había impedimento de la Fiscalía General de la República (FGR) para detenerlo.

De hecho, Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación el 6 de noviembre de 2025, por lo que fue declararo prófugo.