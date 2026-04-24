¡Susto en Metro de CDMX! Escalera eléctrica ‘frena de golpe’ y deja 11 lesionados

Usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) vivieron momentos de temor cuando se encontraban subiendo una escalera eléctrica en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que 11 personas resultaron lesionadas tras caer en esta escalera ubicada en la Línea 3, que conecta de Indios Verdes a Universidad.

Escalera eléctrica en Metro de CDMX se detuvo y usuaarios se cayeron

Las 11 personas cayeron en una escalera eléctrica la cual se detuvo debido a que objeto se atoró entre los peldaños metálicos y se activó el paro de emergencia.

No obstante, la información del Metro de la CDMX no precisa qué objeto se atoró para que la escalera se detuviera de pronto.

Ante lo sucedido, personal de Seguridad Industrial e Higiene, así como de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, acudieron a la estación Miguel Ángel de Quevedo para brindar ayuda a los afectados.

¿Qué pasó con los usuarios lesionados al caer en escalera del Metro de CDMX?

Ocho personas lesionadas se retiraron por sus propios medios y tres más fueron trasladadas a un centro hospitalario para ser revisados por el personal médico.

El STC afirmó que la aseguradora contratada por el organismo y el área de Atención al Usuario darán seguimiento y apoyo a los usuarios después de este percance.

11 usuarios cayeron por las escaleras de la estación Miguel Ángel de Quevedo tras el frenado repentino de una escalera eléctrica, provocado por un objeto que se atoró en los peldaños.



El sistema de paro de emergencia se activó de forma automática, dejando un saldo de ocho… https://t.co/Xlk061MZMc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Escalera donde cayeron usuarios fue reconectada

El equipo de instalaciones electromecánicas realizó la revisión técnica de la escalera, la cual ya está entró nuevamente en funcionamiento.

No es la primera vez que se registra un caso en donde usuarios del Metro de CDMX se ven involucrados en un percance como este, pues el 9 de diciembre de 2025, algunos cayeron en cadena en una escalera eléctrica de la Línea 9 del Metro CDMX.

Los hechos ocurrieron aquella ocasión en la estación Ciudad Deportiva, después de que una persona perdió el equilibrio por unas bolsas voluminosas que traía.

Esto provocó que algunos pasajeros se cayeran y se reportó que 12 personas resultaron lesionadas tras caer en efecto dominó.

Al respecto, el Metro hizo un llamado a los usuarios a utilizar de forma correcta las escaleras eléctricas y compartió algunas recomendaciones cuando las utilicen, tales como:

