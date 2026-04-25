¿Quién mató a Edith Guadalupe? Su familia envía mensaje y deslinda a fiscal de pedirles dinero

La familia de Edith Guadalupe Váldes Zaldívar, joven desaparecida y encontrada sin vida en un edificio en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), asegura que Juan Jesús "N", vigilante del lugar, es el asesino de la joven de 21 años.

Ella fue vista por última vez el 15 de abril de 2026 tras salir de su casa en la alcaldía Iztapalapa. Subió a un mototaxi por aplicación que la llevó hasta la Avenida Revolución 829 para una entrevista de trabajo, según relató su familia, y ya no salió.

Choca versión de la Fiscalía de CDMX con análisis forense

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que en el lugar fue encontrado el cuerpo de la víctima y horas más tarde detuvo a un joven de 23 años llamado Juan Jesús "N", a quien se le acusa de ser el presunto feminicida.

El miércoles pasado, fue vinculado a proceso y estará bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte mientras se lleva a cabo la investigación por estos hechos.

Juan Jesús “N”, aseguró la fiscalía, la habría agredido con un desarmador dentro de la caseta de vigilancia, pero esta versión fue debatida por la defensa del joven, quien a través de un médico forense, manifestó que fue herida con un cuchillo.

Caso Edith Guadalupe: Giro en la investigación forense



Nuevos peritajes revelan que la joven murió por un instrumento punzocortante, como es un cuchillo.



Además, Salvador Miguel, médico forense, argumenta que la hora de fallecimiento no cuadra con la descomposición del cuerpo.… pic.twitter.com/TmmMuGhBWe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Fiscalía de CDMX no fabricó un culpable, asegura familia de Edith Guadalupe

Este viernes los familiares de la joven señalaron que no tienen ninguna duda que Juan Jesús "N"es el autor material del asesinato de Edith Guadalupe y la fiscalía capitalina no está fabricando un culpable.

De acuerdo con la investigación de la institución, el presunto feminicida tenía control total del acceso al edificio, incluyendo la puerta principal, el estacionamiento, así como del sistema de videovigilancia.

Incluso informó que este sistema fue desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que se estableció que ocurrió la agresión, así como en tres momentos adicionales durante la madrugada del 16 de abril.

No obstante, un video de una cámara particular registró que la hora de entrada al edificio no fue esa, sino que Edith Guadalupe ingresó a las 17:58 horas.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



Su caso… pic.twitter.com/J1gmcIhxhz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Familia de Edith Guadalupe deslinda a fiscal de pedirles dinero

La familia de Edith Guadalupe sabía dónde estaba pues les había enviado su ubicación. Luego de que la joven no volvió a casa, decidieron manifestarse afuera de dicho edificio el 17 de abril pasado.

Sin embargo, durante su protesta acusaron que personal de la fiscalía les pidió dinero para agilizar el proceso.

"Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale... acá cuento con los mensajes en donde yo le envío a la gente. Solamente le pedí la placa y su nombre y no me lo quiso dar", declaró Claudia Zaldívar, mamá de la víctima.

El día de la manifestación señalaron a Luis Eduardo Poletti Vega, titular de la Fiscalía para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la CDMX, como el hombre que les pidió dinero.

Denunciaron que este funcionario omitió su deber de búsqueda inmediata y exigió dinero a cambio de permitir el acceso a los videos de las cámaras del C5, pero hoy comentaron que no fue él quien les pidió dinero.