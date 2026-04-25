¿En la calle o la combi? Lugares y alcaldías de CDMX más inseguras en 2026

La inseguridad es un tema que preocupa y afecta a millones de personas en el país, quienes tienen que librar batallas a veces diarias para no ser asaltados, por ejemplo. Hay quienes viven en la Ciudad de México (CDMX) y consideran que existen lugares en específico donde no se sienten seguros.

La percepción de seguridad de las personas en la CDMX ha revelado qué lugares son estos, de acuerdo con información oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2026.

¿Cuáles son las alcaldías más inseguras en CDMX en 2026?

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada por el Inegi este viernes 24 de abril de 2026 revela las alcaldías de la CDMX en las que la percepeción de inseguridad es mayor.

En marzo de 2026, 67.2 por ciento de las mujeres y 54.6 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. Hasta marzo 2026, la percepción de inseguridad en las alcaldías de la CDMX fue:



Iztapalapa - 71.0%

Tláhuac - 69.9%

Xochimilco - 66.9%

Iztacalco - 65.1%

Gustavo A. Madero - 63.7%

Álvaro Obregón - 62.1%

Azcapotzalco - 59.3%

La Magdalena Contreras - 58.5%

Tlalpan - 57.9%

Venustiano Carranza - 56.1%

Cuauhtémoc - 53.2%

Milpa Alta - 53.2%

Cuajimalpa - 47.1%

Coyoacán - 44.6%

Miguel Hidalgo - 36.0%

Benito Juárez - 16.4%

Contradicción en cifras de inseguridad en CDMX: INEGI vs datos alegres del gobierno

¿En qué lugares la gente se siente menos segura en CDMX?

El reporte de la percepción de inseguridad por espacio físico en marzo de 2026 arrojó que los lugares en donde la gente se siente menos segura son:



70.6 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública

65.3 %, en la calle

64.1 %, en el transporte público

60.1 %, en la carretera

54.5 % en el banco

48.9% en el mercado

46.7% en un parque o centro recreativo

34.9% en el automóvil

34.4% en el centro comercial

28.2% en el trabajo

16.1% en casa

15.2% en la escuela

¿Cómo afecta la inseguridad a la ciudadanía? Cambio de hábitos por la violencia

La información del Inegi también menciona cómo ha impactado la inseguridad en las personas, quienes han tenido que cambiar sus hábitos debido para estar seguros.

En el primer trimestre de 2026, 43.7 % de la población de 18 años y más, residente en las 91 áreas urbanas de interés, manifestó que dejó de llevar cosas de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito.

Además, 39.2 % dejó de permitir que menores que viven en el hogar salgan solos; 39.1 % dejó de caminar de noche en alrededores de su vivienda y 25.8 % dejó de visitar parientes o amigos.

