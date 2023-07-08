Declaran con muerte cerebral a joven; despierta cuando estaba a punto de ser desconectado para donar sus órganos

Un joven fue declarado con muerte cerebral después de recibir un golpe en una noche de fiesta, lo sorprendente fue que despertó justo cuando su soporte vital estaba a punto de ser desconectado y ya se hablaba incluso de donar sus órganos.

La muerte cerebral se produce cuando una persona tiene destruido todo el cerebro de forma completa e irreversible, con cese de toda actividad. Este no recibe sangre ni oxígeno y se muere. En estos casos los órganos pueden funcionar durante un tiempo si la persona fallecida está conectada a un respirador.

Joven despierta justo antes de ser desconectado

James Howard-Jones recibió un puñetazo de Davies, otro joven, el 24 de abril del año pasado durante una noche de fiesta, le dijeron al tribunal. Howard-Jones, de 28 años, fue declarado con muerte cerebral después de recibir el golpe, pero se despertó antes de que le desconectaran el soporte vital.

Su atacante, Ben Davies, de 24 años, de Cheltenham, admitió haber infligido graves daños corporales sin intención y fue encarcelado durante dos años y cuatro meses.

Tras los hechos, el hombre fue llevado al hospital, donde permaneció inconsciente durante varias semanas, durante las cuales tuvo varias operaciones de emergencia.

Familia del joven consideró la donación de órganos

La familia del Sr. Howard-Jones estaba considerando una solicitud para extraer sus órganos para trasplante, recuperó el conocimiento, dijo el fiscal. Sin embargo, su condición lo ha dejado física y "mentalmente discapacitado".

"De ser un joven atleta sano y en forma capaz de competir en una carrera de 100 km, se convirtió en alguien que requerirá atención por el resto de su vida", dijo el fiscal Jack Berry, según lo informado por el Dailymail.

Su padre, Neil Howard-Jones, le dijo al juez: "Dentro de las primeras semanas, los médicos que trataban a James nos dijeron que tenía muerte cerebral y que lo más amable que podíamos hacer era dejarlo morir".

“Me hicieron preguntas que a ningún padre se le debería hacer nunca, como dejar que sus órganos sean sustraídos. Estuvimos de acuerdo en que esto debería hacerse y se estaban haciendo arreglos para la donación de trasplantes.

“Increíblemente, a pesar de lo que nos dijeron los expertos, James recuperó la conciencia. Inicialmente, solo podía hacer contacto visual y no podía moverse ni hablar. Se ha creado una página de recaudación de fondos para ayudar a Howard-Jones, y se pueden hacer donaciones aquí .

