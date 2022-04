Donación de órganos, un verdadero regalo de vida

Todos sabemos que la donación de órganos es un regalo de vida y que es un acto de generosidad o el mayor gesto de amor de un ser humano; esa decisión podemos dejarla clara ante nuestros familiares antes de morir y quizás sea la mejor de nuestra vida.

En la actualidad, más de 23 mil personas se encuentran en espera de un trasplante de órgano o de tejidos en México; los principales trasplantes son de riñón, seguido por el de hígado y córnea. La mayoría está a la espera de recibir el órgano de un paciente que ha fallecido, solo que en la actualidad no existe una cultura de donación de órganos .

¿Qué pasa cuando tu hijo se está muriendo y necesita un órgano? Por supuesto que darías tu vida entera con tal de que siga viviendo.

Así es la historia de Ricardo, un chavo de 21 años, a quien le fue trasplantado un riñón de su mamá. Él padecía insuficiencia renal por una infección en vías urinarias, que lo fue imposibilitando con los años, al grado de perder el funcionamiento de sus riñones y tuvo que vivir previo al trasplante realizándose diálisis peritoneal.

Este procedimiento consiste en un catéter que se introduce en el abdomen e intercambia un líquido con iones electrolitos que hace las funciones del riñón o la hemodiálisis que a través de un catéter intravenoso que extrae y devuelve la sangre limpia.

Su cirugía de trasplante de riñón fue muy rápida en realidad, hora y media, tal vez 2 horas; la cirugía es de lo más accesible lo verdaderamente pesado es el previo y el post operatorio.

En México más de 23 mil personas se encuentran en espera de un trasplante de órgano o tejido



Aún no existe una cultura de donación cuando uno fallece, por lo que sus familiares los donan en vida, así como María le donó un riñon a su hijo Ricardo#BitácoraAM con @geraldinaragon pic.twitter.com/FFfqBbRfv3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2022

Me contó su historia y estuve en su casa viendo sus fotos, me sorprendió ver su delgadez y cómo a un deportista sano, lleno de sueños, la vida lo sorprendió de esta manera.

Ya pasaron dos años y su vida es aparentemente normal con un riñón nuevo, sin duda lo mejor que le ha pasado, un regalo de vida.

Esta oportunidad le ha enseñado a cuidar sus riñones, y es que la travesía no termina en la búsqueda de un órgano, ni tampoco con el trasplante, también debe cuidarse más, se vacunó contra la varicela y contra cualquier tipo de herpes, una infección para él puede resultar fatal, una infección del estómago lo puede llevar prácticamente a urgencias porque no puede auto recetarse, ni tomar cualquier medicamento.





Parte de sus cuidados están en no tomar, no fumar y evitar el azúcar. Su medicamento es de por vida, no debe comer mucha carne, ya que con los medicamentos que toma se pueden elevar sus niveles de creatinina.

Así que pesa en una pequeña báscula los porcentajes de proteína que consume, se mide con la porción de carbohidratos, teniendo libre frutas y verduras y por supuesto, hace ejercicio.

Ricardo vive porque su madre tuvo ese gesto de amor genuino, sin embargo, la mayoría de los pacientes que necesitan un órgano ingresan a un protocolo para ser candidatos a recibir algún órgano de un donante y que llegue suturno para acceder a este.

La donación de órganos en México



Hay un avance exponencial en cuanto a la donación de órganos en México , pues poco a poco empieza a crearse más cultura y conciencia, sin embargo, la mayoría de las donaciones provienen de familiares y no de pacientes que han muerto.

Es muy importante crear una cultura de donación de órganos y también hacer hincapié en que si una persona decide ser donador altruista debe notificarlo a su familia, para que al momento del fallecimiento autoricen la donación.

En México, más de 17 mil personas esperan recibir un trasplante de riñón, 5 mil 289 esperan una cornea, 239 esperan un hígado y 50, un corazón.

Tan solo en el 2021 se realizaron 1971 trasplantes renales en México. Este es un verdadero regalo de la vida.

Geraldine Aragón / Fuerza Informativa Azteca.