Joven rescata a pitbull maltratado por su dueño

En la provincia de Misiones, Argentina, un joven de 25 años decidió rescatar a un pitbull que vivía en un estado de abandono total y dijo estar dispuesto a aceptar cualquier consecuencia legal en caso de que el dueño decida denunciarlo ante las autoridades.

Todo comenzó cuando Gastón Sosa, joven de 25 años convertido en rescatista, publicó un mensaje en su Facebook en el que advertía que se llevaría al pitbull de su vecino, que vivía en la decadencia total.

“Prefiero ir preso a dejarlo morir”, señalaba un fragmento de su mensaje, hoy eliminado.

De acuerdo con medios locales, Gastón ya había intentado rescatar al animal de otras formas, pues había hablado con el dueño para que se lo diera y en una ocasión incluso llegó a ofrecerle un dinero. En ambas ocasiones, el dueño se negó y dijo que el perro estaba en perfectas condiciones.

De acuerdo con lo dicho por el joven rescatista, el pitbull estaba encadenado, con poca comida y agua, además de que aparentemente ni siquiera aseaban el patio en donde lo tenían.

Gastón añadió que una de sus tías también habló con el dueño para rescatar al perrito, pero de nuevo se negó. Según él, el pitbull, llamado Kayser, se veía peor cada día, por lo que decidió actuar.

“Yo trabajaba al lado y lo veía todos los días, y un día no aguanté más y le dije a mi señora: ‘lo voy a sacar de ahí, no me importan las cosecuencias’”, afirmó.

La policía acusa al joven de robo

Días después de que Gastón rescató al pitbull, recibió la visita de efectivos de la policía, junto con un médico veterinario, quienes le notificaron que “estaba en falta”, acusado de presunto robo.

“Si tengo que ir preso, voy. Igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”, afirmó.

Tras la revisión del veterinario, Kayser, el pitbull, fue reportado con un estado de salud deteriorado, además de desnutrición. El médico le recetó medicamentos y se le realizaron estudios, pues hay sospecha de que tenga una infección por leishmaniasis.

Por ahora, autoridades realizarán un análisis de las condiciones en las que se encontraba el perro, y posteriormente se determinará su situación, así como la de su joven rescatista.

Por ahora, Gastón trata de darle todo su amor y cariño a su nuevo compañero.



