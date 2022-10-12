Historia: Joven viaja para conocer a su amigo virtual y él la mata

Jack Sepple, de Reino Unido, fue el amigo virtual de Ashley Wadsworth, de Canadá, durante varios años a través de Facebook, hasta que la joven decidió viajar para conocerlo en persona y terminó asesinada.

El pasado 10 de octubre, Jack Sepple fue condenado a cadena perpetua luego de que confesara que él mató a Ashley.

Christy Gendron, la madre de la joven canadiense relató para algunos medios internacionales que cuando Ashley tenía 12 años, un amigo de su localidad le presentó de modo virtual a Jack Sepple, desde entonces comenzaron una amistad a través de Facebook que duró siete años.

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"Iban y venían, hablaban un poco, a medida que fueron creciendo él salía con gente y dejaban de hablar y así", contó la mamá de Ashley.

Cuando la joven cumplió 19 años, tomó la decisión de mudarse a Reino Unido para conocer en persona a su amigo virtual. Aunque la señora no estuvo de acuerdo, nada pudo impedir que Ashley viajara.

“Pensé que lo peor que podía pasar era que se fuera, que no funcionara y luego volviera a casa. Nunca cruzó por mi mente el asesinato”, indicó la señora.

Ashley se mudó en noviembre del 2021. A comienzos de 2022, le contó a su mamá que estaba preocupada por ciertas actitudes de su amigo, por lo que tomó la decisión de volver a Canadá, tenía reservado su vuelo para el día 3 de febrero.

Sin embargo, el 1 de febrero de 2022, la familia de Wadsworth despertó con una terrible noticia: Ashley había sido asesinada por su amigo virtual, Jack Sepple.

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Joven es asesinada por su amigo virtual

De acuerdo con las declaraciones de la policía de Reino Unido, el 1 de febrero Ashley se comunicó con dos amigos a quienes les pidió que la fueran a buscar porque ya quería irse de la casa de Jack.

Los amigos acudieron a buscarla, a pesar de escuchar movimiento dentro de la propiedad, no obtuvieron respuesta y decidieron llamar al número de emergencia.

La policía de Reino Unido llegó a la casa y entraron a la fuerza. Después de dirigirse al dormitorio, encontraron a Sepple en su teléfono móvil junto al cuerpo de la joven canadiense.

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Sepple dijo con calma a los oficiales que había estrangulado y apuñalado a Ashley.

Escondido detrás de un radiador en el salón de la propiedad de un dormitorio, los agentes forenses recuperaron un cuchillo manchado de sangre.

Una autopsia encontró que la joven candiense había sido apuñalada más de 90 veces en su cuerpo y con hematomas en el cuello consistentes con estrangulamiento.

