Golpean a un grupo de jóvenes en antro de Cholula, Puebla

Durante el fin de semana se suscitó una pelea en un antro ubicado en la ciudad de Cholula, Puebla, un grupo de jóvenes fueron golpeados por meseros que presuntamente trabajan en una bar, en el video se aprecia como lo jóvenes se alejan del lugar de donde eran agredidos, así lo relata uno de los afectados:

“Recuerdo muchas personas entre todos meseros los cadeneros eran más de 7,8 personas las que me están pateando, sé que yo no hice nada muchas personas saben como soy como actúa el tipo de persona que soy”

Todo derivó de un presunto acoso a una joven

Según los afectados todo el problema derivó de un presunto acoso a una joven, sin embargo en ningún momento les presentaron a la persona que había hecho la acusación, por su parte el grupo de jóvenes dijo que la situación nunca sucedió, esto fue lo que mencionó Raymundo, quien fue golpeado por los trabajdores del lugar:

“No llevábamos mucho tiempo consumir en el lugar creo que duramos como una hora cuando incluso ya habíamos pagado llevamos de salida y unos meseros me abordaron y me dijeron que había manoseado a una chica que no me iban a dejar ir hasta que se arreglaron la situación dije adelante después vamos a revisar los Videos llamamos a la policía y se tenga que ver por lo legal “

Tras lo ocurrido el establecimiento conocido como: “Bar Cantaritos” fue clausurado por las autoridades en lo que se realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer lo que sucedió.