¿Se pueden comprar los boletos para el mundial de futbol 2026 de México en los estadios?

El mundial de futbol se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos, si tienes pensado ir, pero te preguntas si puedes comprar los boletos directamente en los estadios, no te preocupes, aquí te sacamos de la duda.

Durante 34 días, se disputarán 104 partidos a lo largo de todo el territorio de América del Norte , en lo que será la primera edición con 48 selecciones participantes y la primera vez que tres países comparten la organización del torneo.

¿Es posible comprar boletos en los estadios de México?

Si tenías la duda si habrá venta de boletos directa en los estadios, la respuesta es no, ya que se ha establecido que las entradas solo podrán adquirirse a través del sitio oficial y sus canales autorizados , lo que garantiza la autenticidad de los boletos y el acceso a todas las opciones disponibles.

Los términos y condiciones para la compra y uso de las entradas se publicarán oportunamente en la página oficial del torneo.

Por ello, se recomienda a los aficionados mantenerse atentos a los anuncios oficiales y evitar comprar boletos en sitios no autorizados para prevenir fraudes o problemas de acceso.

¿Cuáles son las ciudades de cada país donde se llevará a cabo el mundial de futbol?

Los tres países donde se celebrará este evento están ubicados a lo largo de América del Norte y, en total, serán 17 ciudades anfitrionas.



Canadá: Toronto y Vancouver.

México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York Nueva Jersey, Filadelfia, Bahía de San Francisco y Seattle.

¿Dónde se llevará a cabo el partido de inauguración del mundial de futbol 2026?

El mundial de futbol dará inicio el jueves 11 de junio 2026 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México (CDMX). Con este partido inaugural, el coloso capitalino hará historia al convertirse en el primer estadio del mundo en acoger tres inauguraciones.

Mientras que la final será en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos, la final se jugará el domingo 19 de julio de 2026.