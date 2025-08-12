¿Cuántos años debo tener para ser voluntario en Mundial 2026? Esto dice FIFA volunteer

¿Quieres formar parte de la historia y ser voluntario del Mundial 2026 en México, Estados Unidos o Canadá? Primero que nada, debes saber a partir de qué edad puedes ser aspirante, según FIFA volunteer.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, estipula que debes tener al menos 18 años de edad, al momento de enviar tu solicitud para ser voluntario de la FIFA.

¿Cómo me postulo como voluntario de la FIFA para el Mundial 2026?

Cabe decir que la FIFA ya abrió las inscripciones para su gran programa de voluntariado, con más de 65 mil vacantes disponibles en las 16 ciudades sede de la Copa del Mundo 2026; aquí te dejamos los requisitos esenciales para el programa de voluntariado:

Edad mínima: 18 años cumplidos al presentar la solicitud

Permiso legal: Debes tener autorización para estar en el país anfitrión

Idioma: Se exige un buen dominio del inglés; en México, el español también es valorado y otros idiomas son una ventaja.

Disponibilidad: Debes aceptar al menos 8 turnos durante el torneo (del 11 de junio al 19 de julio de 2026).

Sigue este paso a paso para postularte como voluntario del Mundial 2026

Crea tu perfil en la Comunidad de Voluntarios de la FIFA

Completa el formulario (datos, idiomas y ciudad deseada)

Acude a entrevistas o sesiones grupales (se realizarán entre octubre y noviembre de 2025)

Acepta tus roles (se asignarán de enero a febrero 2026)

Entrena entre abril y junio 2026

Recibe tu uniforme y acreditación antes del Mundial 2026.

Aquí te decimos cómo ser del programa de voluntariado de la FIFA para el Mundial 2026|“FIFA”

¿Qué beneficios obtienes como voluntario de la FIFA en el Mundial 2026?

Ser parte del programa de voluntariado de la FIFA para el Mundial 2026 te brinda:

Uniforme oficial

Acreditación

Alimentación durante tus turnos

Certificado de participación.

Experiencia y contactos internacionales.

El hecho de saber que debes ser mayor de 18 años para ser voluntario de la FIFA te permite planear con anticipación y asegurar que estés listo para postularte.

Tienes prácticamente nueve meses de anticipación antes de que puedas vivir una de las experiencias más enriquecedoras del fútbol; ¿ya estás listo para ser parte del Mundial 2026 desde adentro? Comenta y comparte esta guía con quien quiera vivir esta experiencia.