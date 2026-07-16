Resultados UNAM 2026: ¿Cuándo publican la lista de los más de 50 mil seleccionados a licenciatura?

Este viernes 17 de julio, la UNAM subirá los resultados de su examen de admisión a licenciatura.

¿Qué es lo que debes de saber de este anuncio y cómo viene la cifra de aceptados este 2026?

¿Cuántos estudiantes van a entrar a la UNAM este 2026?

Para este ciclo escolar 2026-2027, la universidad le abrirá la puerta a un total de 50 mil 113 estudiantes de primer ingreso, quienes se repartirán en las 134 carreras que ofrece la institución.

Lo bueno de este periodo es que la matrícula creció y se abrieron mil 454 espacios más que el año pasado, lo que le dio oportunidad a más jóvenes de continuar con sus estudios.

Así se dividen las dos formas de ingreso a la UNAM

De los más de 50 mil alumnos nuevos que entran a la universidad, el grupo se divide en dos formas de ingreso:



Por examen de selección: Lograron quedarse 21 mil 962 personas que pasaron los filtros de la prueba.

Lograron quedarse personas que pasaron los filtros de la prueba. Por pase reglamentado: Entrarán 28 mil 151 estudiantes que vienen directamente de las prepas y CCH de la UNAM.

¿Qué pasó con la aplicación del examen en línea?

En este proceso se inscribieron 191 mil 306 aspirantes, pero al final 158 mil 712 hicieron la prueba. Esta vez el examen se aplicó en línea para que la gente de otros estados o del extranjero.

Las autoridades vigilaron todo con inteligencia artificial para revisar movimientos sospechosos y, por no respetar las reglas de la convocatoria, se canceló el proceso del 2% de los alumnos.

#BoletínUNAM La UNAM publica mañana resultados y dará la bienvenida a más de 50 mil alumnas y alumnos de nuevo ingreso > https://t.co/scIfEnGCyQ pic.twitter.com/PJNPLQ7nF4 — UNAM (@UNAM_MX) July 16, 2026

Horario y recomendaciones para revisar tu resultado

Aunque el sistema se habilita desde las primeras horas de este viernes 17 de julio, el tráfico de personas intentando entrar al sitio es enorme.

Para que no te trabe la pantalla, te sugerimos no desesperarte, usar una computadora con buena conexión a internet y tener a la mano tu boleta-credencial, ya que vas a necesitar tus datos de usuario para consultar el diagnóstico.

¿Qué sigue para los seleccionados?

Si fuiste de los que se quedó con un lugar, el siguiente paso será realizar el examen diagnóstico de inglés, contestar la hoja de datos estadísticos y descargar tu documentación de inscripción.

Las clases para el Sistema Escolarizado y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAyED, arrancarán en las próximas semanas.