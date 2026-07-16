Resultados examen UNAM 2026: Así puedes ver si fuiste seleccionado (paso a paso)

Si realizaste el examen para entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ten a la mano tus papeles, porque este viernes 17 de julio se publican los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Los aspirantes podrán consultar si fueron seleccionados a través del portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), donde al menos 50 mil estudiantes serán admitidos en cualquiera de las 133 licenciaturas que oferta la Máxima Casa de Estudios.

¿A qué hora se publican los resultados de la UNAM 2026?

¡Tómalo en cuenta! Desde las 12:00 am de este viernes 17 de julio, el portal de la DGAE ya tiene habilitado el sistema para que cualquiera de los aspirantes ingrese su folio y pueda checar los resultados del examen.

No obstante, y como ha ocurrido en años anteriores, los jóvenes pueden consultar la página desde las 22:00 horas de este jueves 16 de julio.

Debido a que el sistema suele saturarse desde las primeras horas, se recomienda utilizar un navegador actualizado, tener buena conexión a internet y tener paciencia, en caso de que el portal presente fallas.

Pasos para revisar tus resultados de la UNAM 2026

¡Mucha suerte! Los resultados de ingreso a licenciatura estarán disponibles únicamente en el portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Evita entrar a links incorrectos o desde páginas de dudosa procedencia.

A continuación te dejamos el paso a paso para realizar la consulta:

Ingresa al portal de la DGAE



Busca la opción “Ingreso a la Licenciatura” y después da click en “Concurso Licenciatura 2026”

Da click en la opción “Resultados”

Ingresa a “TU SITIO” con el correo electrónico y contraseña que registraste al inicio de la convocatoria.

Una vez dentro, navega para seleccionar el área académica, la licenciatura y la facultad, escuela o instituto que elegiste durante tu etapa de registro inicial.

Ahí mismo podrás consultar el diagnóstico del resultado de tu examen. En caso de ser seleccionado, también te aparecerá la opción de responder la Hoja de Datos Estadísticos.

En años anteriores, la lista de resultados mostraba el folio del aspirante, el número de aciertos obtenidos y el dictamen asignado con diferentes letras, entre ellas:



S: Estudiante seleccionado.

N: No presentó examen.

C: Examen cancelado.

Sin letra: Aspirante no seleccionado.

¿Qué hacer si fuiste seleccionado para ingresar a la UNAM 2026?

Si fuiste aceptado en la licenciatura deseada, deberás descargar la carta de asignación y la cita para entregar la documentación requerida entre el 27 y el 31 de julio.

Es fundamental que, dentro de las fechas establecidas, los alumnos entreguen todos los papeles para completar el proceso de inscripción. De no hacerlo en tiempo y forma, podrían perder el lugar que les fue asignado.