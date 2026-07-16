¡Cuidado con la comida! Por qué los días de calor de la canícula disparan las infecciones estomacales y cómo protegerte

Con el termómetro superando los 37 grados por la llegada de la canícula este julio 2026, la comida que dejas afuera del refrigerador se vuelve un peligro.

Los casos de diarrea, vómito e infecciones gastrointestinales suelen dispararse durante los días de calor intenso provocados por este fenómeno natural.

¿El calor echa a perder la comida?

Durante los días de la canícula, el aire caliente y la falta de humedad hacen ambiente perfecto para que los microorganismos se multipliquen.

Bacterias como la Salmonella o la E. coli, que normalmente tardarían horas en desarrollarse, toman los alimentos en muy poco tiempo si estos se quedan a temperatura ambiente. Esto provoca que la comida se descomponga sin que, en algunos casos, nos demos cuenta por el olor o el sabor.

¿Es recomendable comer mariscos?

La Secretaría de Salud pide evitar el consumo de pescados, mariscos y alimentos crudos en puestos de la calle durante esta temporada.

Al no contar con sistemas de refrigeración o agua corriente para lavarse las manos, estos negocios presentan un riesgo muy alto.

Los productos del mar se descomponen con facilidad en el calor.

A ponerse fashion con sombrillas, gorras y sombreros. 🤠 🥵 La canícula está a la vuelta de la esquina así que toma precauciones tanto para ti como para niños, niñas, personas mayores y animales de compañía:

🚰 Hidrátense constantemente, aunque no sientan sed. pic.twitter.com/PLV5afraeH — Issste Campeche (@Issste_Campeche) July 16, 2026

Los síntomas de alerta que no debes dejar pasar

Una infección estomacal mal cuidada puede llevar a una deshidratación grave, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.

Si tú o algún integrante de tu familia presentan los siguientes síntomas, es necesario ir al médico:

Dolor de estómago constante o calambres abdominales fuertes.

Evacuaciones líquidas constantes, diarrea.

Náuseas y vómitos que impiden retener líquidos.

Fiebre alta.

Pasos sencillos para desinfectar y conservar tus alimentos

Para evitar que las bacterias entren a tu hogar, las autoridades de salud recomiendan seguir reglas básicas de higiene:

Lávate las manos: Hazlo con agua y jabón antes de cocinar, comer y después de ir al baño.

Refrigera de inmediato: No dejes la comida cocinada fuera del refrigerador por más de una hora.

Desinfecta todo: Lava muy bien con agua y cloro las frutas y verduras que se consuman crudas.

Agua hervida: Asegúrate de consumir agua purificada o hierve el agua de la llave antes de beberla.

¿Qué hacer si tienes signos de deshidratación?

Si ya tienes malestar, la primera regla es no automedicarse, ya que tomar pastillas para detener la diarrea sin receta puede atrapar la bacteria dentro de tu organismo y empeorar.

Lo correcto es comenzar a tomar suero oral para recuperar las sales perdidas y acudir de inmediato al médico más cercano para recibir el tratamiento adecuado.