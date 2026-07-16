“Fue una bendición que no la hubieran vendido inmediatamente”: La reliquia de santo mártir mexicano que fue robada de una iglesia y recuperada

Las autoridades del estado de San Luis Potosí lograron recuperar la reliquia de primer grado del santo mártir mexicano Toribio Romo. Un sujeto robó este valioso objeto de la parroquia-santuario El Señor de Burgos, popularmente conocida por la comunidad como El Saucito.

Cómo ocurrió el robo de la reliquia en El Saucito: Un falso visitante engaña a la comunidad religiosa

El padre Marco Antonio Luna Aguilar, responsable del templo, compartió los detalles precisos de este suceso. Él relató al portal especializado ACI Prensa que el presunto ladrón ingresó a la iglesia cerca del mediodía del pasado 10 de julio de 2026 y simuló ser un devoto o visitante casual para no levantar sospechas.

El sujeto caminó por el recinto durante varios minutos y observó el entorno con detenimiento. Posteriormente, caminó directamente hacia la capilla principal que guarda el relicario con los restos óseos del mártir mexicano, lo que indica que conocía la ubicación de su objetivo.

Cámaras de seguridad revelan la identidad del audaz delincuente

Las grabaciones del circuito cerrado resultaron fundamentales para resolver el crimen rápidamente. El perfil oficial de Facebook del Santuario de El Saucito compartió imágenes del sujeto para poder localizarlo.

El sacerdote detalló que el delincuente aflojó sin mayor esfuerzo los tornillos que aseguraban el nicho de cristal protector. Luego, tomó el relicario sagrado, lo escondió hábilmente debajo del brazo y abandonó el santuario caminando con total tranquilidad.

Detalles de la recuperación del objeto sagrado

Las imágenes del atraco permitieron a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí identificar al responsable con rapidez. Los agentes investigadores localizaron el objeto durante sus investigaciones apenas un día después del hurto y pusieron al sospechoso a disposición de las autoridades competentes.

El testimonio del padre Luna Aguilar sobre el hurto

El padre Luna Aguilar confirmó que el relicario presenta apenas un daño superficial y celebró que la reliquia interior permanece totalmente intacta. En una emotiva declaración, el presbítero expresó un profundo agradecimiento. “Fue una bendición que este hombre no la hubiera vendido inmediatamente o la hubiera tirado (o) deshecho de ella así nada más”, afirmó el líder religioso.

