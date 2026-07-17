Estos son los mariscos que no debes consumir tras veda sanitaria en Baja California

Los mariscos provenientes de dos importantes zonas de cosecha en Baja California no podrán llegar, por ahora, a la mesa de los consumidores, por la veda sanitaria en cuatro mariscos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) implementó dos vedas sanitarias tras detectar concentraciones de Saxitoxina por encima del límite permitido, una medida preventiva para proteger la salud de la población.

Vesa sanitaria en Baja California

De acuerdo con las autoriades sanitarias, las vedas fueron establecidas en los polígonos de Pesquera Mar Profundo y Ambos Litorales, dentro del área de cosecha de Alto Golfo y San Felipe, luego de que los análisis indentificaran niveles de Saxitoxina que rebasan lo establecido por la normativa.

Como parte de la disposición, queda prohíbida la cosecha y la comercialización para consumo humano de los moluscos bivalvos provenientes de dichos polígonos.

Se implementan dos vedas sanitarias en los polígonos de Pesquera Mar Profundo y Ambos Litorales, en el área de cosecha de Alto Golfo y San Felipe, #BajaCalifornia, debido a que sus productos contienen Saxitoxina en concentraciones que rebasan el límite establecido.



Se prohíbe… pic.twitter.com/jop4uoO3sy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

La restricción permanecerá vigente mientras las autoridades confirmen, mediante el monitoreo sanitario, que los productos vuelven a cumplir con las condiciones de seguridad.

Entre las especies sujetas a la veda se encuentran los siguientes moriscos:



Almejas Ostras Mejillones Vieiras

Estos cuatro mariscos provienen de las zonas donde se detectó la presencia de la Saxitoxina.

¿Qué es la Saxitoxina?

La Saxitoxina es una toxina cuya presencia en los alimentos destinados al consumo humano representa un riesgo sanitario cuando supera los límites establecidos, motivo por el cual las autoridades aplican este tipo de vedas como medida preventiva.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que la restricción se mantendrá hasta que los resultados de los análisis determinen que los productos de esas áreas de cosecha son aptos para el consumo humano.

¿Qué pasa si se consume más de lo permitido de Saxitoxina?

Esta toxina es una neurotoxina producida por ciertas microalgas marinas. Cuando los moluscos bivalvos la acumulan y son consumidos por las personas, pueden provocar una intoxicación paralítica por mariscos.

Los síntomas pueden aparecer entre 30 minutos o 2 horas después de ingerir alimentos contamiados:



Hormigueo o adormecimiento en labios, lengua y rostro

Sensación de cosquilleo en manos y pies

Mareo y dolor de cabeza

Náuseas, vómito y diarrea

Dificultad para hablar o tragar

Debilidad muscular

La Saxitoxina no se elimina al concinar, hervir, congelar o asar los mariscos, por lo que el producto contaminado sigue representando un riesgo aunque haya sido preparado.

