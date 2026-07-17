El eclipse solar que no se repetirá en años: hora exacta en la que el cielo se oscurecerá por 2 minutos este 2026

Europa vivirá dos noches en un mismo día el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 gracias al eclipse solar total, que oscurecerá el cielo por completo durante dos minutos.

Cuando la Luna se interponga frente al astro rey, varias ciudades quedarán en penumbras, dando paso a un eclipse de Sol que no se repetía en la península ibérica desde hace 100 años.

¿A qué hora será el punto máximo del eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

El eclipse total de Sol será uno de los fenómenos astronómicos más importantes de la década, y millones de personas podrán observar desde Europa, aunque la hora exacta en la que alcanzará su punto máximo dependerá de la ciudad.

La franja de totalidad recorrerá el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el oeste de Islandia y cruzará España de oeste a este, convirtiendo al país en uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar del espectáculo.

It seemed that NASA had stopped making its usual eclipse-related animations and visualizations over the last several eclipses, including 2024. But here's a new one they just released showing the global shadow path of next month's total solar eclipse. pic.twitter.com/fc5VXg2uRk — National Eclipse (@NationalEclipse) July 15, 2026

De acuerdo con los datos oficiales, el eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora oficial de la península ibérica) sobre el mar de Bering y finalizará a las 21:58 horas en el océano Atlántico.

El punto máximo del eclipse solar ocurrirá a las 19:46 horas (hora oficial de España peninsular), cerca de Islandia, alcanzando una duración máxima de 2 minutos y 18 segundos.

Horario del eclipse solar 2026 por ciudades: lista completa

A continuación, te compartimos la lista de ciudades que podrán observar el fenómeno en su totalidad:



A Coruña: inicio del eclipse a las 19:30 horas y punto máximo a las 20:27 horas.

Oviedo: inicio a las 19:31 horas y punto máximo a las 20:28 horas.

Zaragoza: inicio a las 19:34 horas y punto máximo a las 20:29 horas.

Madrid: inicio a las 19:37 horas y punto máximo a las 20:32 horas.

Palma de Mallorca: inicio del eclipse a las 19:37 horas y punto máximo a las 20:31 horas.

Barcelona: inicio del eclipse a las 19:36 horas y punto máximo a las 20:29 horas.

Valencia: inicio a las 19:34 horas y punto máximo a las 20:29 horas.

Oslo, Noruega: inicio del eclipse a las 19:02 horas y punto máximo a las 19:53 horas.

En cambio, otras regiones de Europa, Norteamérica y África occidental únicamente observarán un eclipse parcial. Estos son algunos horarios aproximados en grandes ciudades:



Londres, Reino Unido: comienza a las 18:17 h y alcanza su máximo a las 19:13 h, con un 92 % del Sol cubierto.

Francia: inicia a las 19:23 h y llega a su punto máximo a las 20:17 h, con un 92 % de cobertura.

Lisboa, Portugal: comienza a las 18:39 h y alcanza el máximo a las 19:36 h, con un 95 % del disco solar cubierto.

Nueva York, Estados Unidos: inicia a las 13:07 h y el máximo ocurre a las 13:54 h, con apenas un 16 % de cobertura.

Miami, Estados Unidos: el eclipse no será visible.

México: el eclipse no será visible.

Fases del eclipse de Sol en España|Instituto Geográfico Nacional

¿Se podrá ver el eclipse solar de agosto de 2026 en México?

No. El eclipse total de Sol no será visible desde México, ya que la trayectoria de la Luna no cruzará el continente americano durante este evento.

Quienes deseen seguir el fenómeno podrán hacerlo a través de las transmisiones en vivo que realizarán la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), las cuales mostrarán imágenes desde los mejores puntos de observación.

