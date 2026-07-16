Confirmado: La fecha exacta en que será el próximo megasimulacro en México y sonará la alerta sísmica

La fecha para el segundo megasimulacro de este 2026 en México ya está programada y con ello hasta el horario en que la alerta sísmica se activaría en las zonas sísmicas del país.

¿Qué día será el Simulacro Nacional y por qué este año es diferente?

Fecha y horario del Simulacro Nacional

El próximo Simulacro Nacional se haría el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

En ese momento, los altavoces de la alerta sísmica comenzarán a sonar en los estados que cuentan con este sistema tecnológico.

Es importante tener la hora presente para evitar sustos y explicarle a los niños y adultos mayores que se trata de un ensayo preventivo.

÷Por qué este simulacro va a ser diferente?

La gran diferencia de este ejercicio con los anteriores es que se llevará a cabo un sábado. Las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil explicaron que el objetivo de este ensayo, en general, es evaluar la organización de las familias.

¿Dónde sonará los alerta sísmica?

El sistema de alerta sísmica se activará en las entidades del centro y sur del país que están conectadas a la red de sensores.

Los habitantes de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Colima escucharán el sonido real de emergencia en la vía pública.

En los estados donde no tiembla con tanta frecuencia, se realizarán simulacros enfocados en sus propios riesgos locales.

🚨 Por su ubicación geográfica, la #CiudadDeMéxico es una zona de alta sismicidad. Ante esto, la información oportuna y la prevención son nuestras mejores herramientas para reducir riesgos.



¿Conoces las medidas básicas antes, durante y después de un #Sismo?



Aquí te… pic.twitter.com/M8DQODVdcx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 16, 2026

Alerta por sismo en el celular

Como parte de las pruebas, las autoridades enviarán una notificación de alerta directamente a las pantallas de los teléfonos móviles.

Este mensaje llegará acompañado de un sonido de advertencia y especificará que se trata de un simulacro, por lo que no debes entrar en pánico al recibirlo; es una herramienta gratuita que no consume tus datos ni saldo.

Registra tu vivienda para obtener una constancia de participación

Si vives en una unidad habitacional, condominio o quieres organizar el simulacro en tu pequeño negocio, puedes registrar tu inmueble en la página oficial de Protección Civil.

Al registrarte, podrás descargar una constancia oficial que avala que tu comunidad o negocio participó activamente en las brigadas de evacuación y ayudó a mejorar los tiempos de respuesta ante una emergencia real.