Lista de útiles escolares de la SEP 2026-2027: Todo lo que debes saber para preescolar, primaria y secundaria

Este jueves 16 de julio, la Secretaría de Educación Pública, SEP, publicó la nueva lista de útiles escolares para el el ciclo 2026-2027 con especificaciones por año, para que los padres de familia lo consulten y lo tomen en cuenta.

Te decimos todo lo importante que debes de saber sobre los útiles que deberá llevar tu pequeño al inicio del año escolar.

SEP publica la lista oficial de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027

Con la publicación, la SEP, comentó que las compras para los niveles de preescolar, primaria y secundaria son en base al esquema de la Nueva Escuela Mexicana.

La secretaría comentó que los Libros de Texto Gratuitos y los materiales que entrega el Gobierno de México seguirán siendo parte del material que utilizarán los niños.

¿Qué materiales se piden para Preescolar?

En el nivel de preescolar no existe una lista como tal de útiles. La SEP dijo que los materiales requeridos serán definidos directamente por las maestras y maestros.

La decisión se tomará de común acuerdo, adaptándose a las necesidades de cada escuela y a los proyectos que vayan a hacer los niños a lo largo del año.

🎨📚 ¡Ya está disponible la lista sugerida de útiles escolares para el #CicloEscolar 2026-2027!



✏️🎒 Revisa lo que llevarán en la mochila niñas, niños y adolescentes en el próximo ciclo escolar: 🔗 https://t.co/X108JEXJOc pic.twitter.com/21nbOXagUi — SEP México (@SEP_mx) July 16, 2026

Lista oficial de útiles para Primaria, gado por grado

Para los niños que entran a primaria, la lista básica incluye cuadernos, lápices, tijeras de punta roma y pegamento, pero tiene algunas variaciones mediante los niños van subiendo de año:



Primero de primaria:

2 cuadernos de cuadrícula grande (tamaño profesional).

1 cuaderno de rayas (tamaño profesional).

1 lápiz, 1 goma para borrar y 1 sacapuntas.

Tijeras de punta roma y lápiz adhesivo (pegamento en barra).

Lápices de colores de madera o pinturas de cera.

50 hojas blancas.



2 cuadernos de cuadrícula grande (tamaño profesional). 1 cuaderno de rayas (tamaño profesional). 1 lápiz, 1 goma para borrar y 1 sacapuntas. Tijeras de punta roma y lápiz adhesivo (pegamento en barra). Lápices de colores de madera o pinturas de cera. 50 hojas blancas. Segundo de primaria:

Se piden exactamente los mismos materiales de primer grado, agregando un lápiz bicolor .



Se piden exactamente los mismos materiales de primer grado, agregando . Tercer Grado:

2 cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional.

1 cuaderno de rayas, tamaño profesional.

Lápiz, lápiz bicolor y un bolígrafo, pluma.

Goma para borrar, sacapuntas y tijeras de punta roma.

Lápiz adhesivo y una regla de plástico.

Lápices de colores de madera y 50 hojas blancas.



2 cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional. 1 cuaderno de rayas, tamaño profesional. Lápiz, lápiz bicolor y un bolígrafo, pluma. Goma para borrar, sacapuntas y tijeras de punta roma. Lápiz adhesivo y una regla de plástico. Lápices de colores de madera y 50 hojas blancas. Cuarto, Quinto y Sexto Grado:

Llevan la misma lista de útiles

4 cuadernos de cuadrícula chica (tamaño profesional).

1 cuaderno de rayas (tamaño profesional).

Lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo y un marcatextos.

Goma para borrar, sacapuntas y tijeras de punta roma.

Lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores de madera.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

Lista oficial de útiles para Secundaria

Para los alumnos de secundaria, la recomendación de la SEP es llevar un cuaderno para cada materia.

El tipo de cuaderno lo escogerá cada maestro según su clase.

Se va a pedir este material:



Lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo y marcatextos.

Sacapuntas, goma para borrar y tijeras.

Lápiz adhesivo.

Una caja de lápices de colores.

Un juego de geometría.

50 hojas blancas.

¿Dónde descargar la lista completa de útiles escolares de la SEP?

Si los padres de familia o tutores quieren revisar el documento completo y guardarlo en formato PDF, la SEP puso la descarga oficial en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sep/documentos/la-lista-de-utiles-escolares-en-el-contexto-de-la-nueva-escuela-mexicana-ciclo-escolar-2026-2027

