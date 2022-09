Juguetería en Siria fabrica muñecas con Síndrome de Down

Safa Hamadeh, directora de una juguetería en Siria, creó una muñeca con características similares a las de las personas con Síndrome de Down, esto con la intención de crear juguetes inclusivos, explicó el empresario sirio.

El creador de la muñeca con Síndrome de Down dijo que siempre tuvo dificultades para encontrar juguetes con los que los niños con Síndrome de Down se pudieran identificar, y de ahí surgió la idea de crear algo nuevo e inclusivo.

“Cuando los niños con Síndrome de Down entran a una tienda de juguetes y encuentran una muñeca que se parece a ellos, los hace felices”, dijo Safa Hamadeh.

Reuters

Agregó que la creación de la muñeca fue un éxito ya que muchos niños, aunque no tengan Síndrome de Down, están encantados y buscan comprar una.

“(Las muñecas) son muy populares, incluso hay niños que no tienen Síndrome de Down que realmente quieren comprar el juguete, hay mucha gente comprándolos y les encanta la idea”.





La muñeca con Síndrome de Down es producida por la empresa de Hamadeh “We do” y está hecha con una técnica japonesa de ganchillo conocida como amigurumi. El costo del juguete será de 100 mil y 135 mil libras sirias (equivalente a 400 y 300 pesos mexicanos).

Ganancias de la muñeca con Síndrome de Down serán donadas

De acuerdo con la empresa, las ganancias de las ventas de la muñeca con Síndrome de Down serán donadas a diferentes organizaciones benéficas para apoyar a niños con este síndrome en Siria.

Sawsan Hamoud, cuya hija Tala tiene Síndrome de Down, dijo que estaba encantada de ver las muñecas en la juguetería y calificó la creación de “una gran idea”.

“Incita a los niños a conocer a las personas con Síndrome de Down y verlos tal como son. Para que no tengan miedo ni se confundan. Las muñecas son una gran idea, me encantó, no las esperaba. Es tan hermosa. Es genial que otros niños conozcan más sobre las personas con Síndrome de Down”, dijo.