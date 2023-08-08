Julio 2023 fue el mes más caluroso registrado en la Tierra

El programa europeo de observación del cambio climático Copernicus, anunció este martes que las mediciones en la atmósfera en julio 2023, fueron 0.72º C más altas que los promedios recientes del mismo mes entre 1991 y 2020, por lo que se convierte en mes más caluroso del año.

El mes pasado fue 0.33 grados más cálido que el último récord de temperatura global de julio de 2019 y 0.72 grados más cálido que la media de los meses de julio comprendidos entre el 1991 y 2020.

La temperatura del planeta superó 1.5 ºC la media del periodo preindustrial

El pasado mes de julio la temperatura del planeta superó en 1.5 ºC la media del periodo preindustrial (1850-1900), según el programa europeo de seguimiento del cambio climático Copernicus, que anticipa que el calentamiento se agravará en los próximos meses a causa del fenómeno El Niño.

Julio de 2023 el más cálido de todos los tiempos

Julio 2023 fue el más cálido de todos los meses desde que hay registros, según lo exponen los últimos datos recabados por este servicio de observación terrestre que combina el monitoreo satelital con la información que recogen los aviones, los barcos y las estaciones meteorológicas por todo el planeta.

30 de julio el día más caluroso

El récord absoluto fue batido el 30 de julio, con 20.96° C. Durante todo el mes, la temperatura en la superficie marítima estuvo 0.51° C por encima de la media (1991-2020).

En palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, la humanidad ha dejado la era del calentamiento global para entrar en la de la "ebullición global".

Especialistas auguran que 2023 se irá acercando a los valores de 2016 a medida que avance el año.

Explican que es esperable que la diferencia entre 2023 y 2016 se vaya reduciendo, ya que "los últimos meses de 2016 fueron relativamente frescos (reduciendo la media anual a 0.44°C), mientras que se prevé que el resto de 2023 sea relativamente cálido a medida que se desarrolle el actual fenómeno de El Niño".

Calentamiento global provocado por humamos

Los signos del calentamiento global provocado por las actividades humanas, empezando por el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), han aparecido simultáneamente en todo el mundo.

Grecia sufrió grandes incendios, como Canadá, que por otra parte fue víctima de terribles inundaciones.

Las olas de calor sucesivas en el sur de Europa, el norte de África, el sur de Estados Unidos y parte de China han sido aplastantes.

La red científica World Weather Attribution (WWA) ya concluyó que las recientes olas de calor en Europa y Estados Unidos habrían sido "prácticamente imposibles" sin el efecto de la actividad humana.

Calentamiento oceánico y pérdida de hielo marino

También se han batido récords en cuanto a la temperatura global de la superficie oceánica y en la masa de hielo marino.

Tras un mes de abril de temperaturas "inusualmente altas", la superficie del océano ha seguido calentándose hasta alcanzar en julio más de 0.51 °C por encima de la media de 1991 a 2020.

Tras un largo periodo de temperaturas "inusualmente altas" en abril, la superficie de los océanos se ha seguido calentando hasta alcanzar niveles récord en julio, de acuerdo con el sistema de medición de Copernicus, que analiza la temperatura de los océanos del planeta a 10 metros de profundidad.

"En el conjunto del mes, la temperatura media mundial de la superficie del mar se situó 0.51 °C por encima de la media de 1991-2020", aducen desde este servicio, cuyos datos difieren por ejemplo de los recabados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, que observa la temperatura de la superficie marina a 20 centímetros de profundidad.

Según Copernicus, el Atlántico Norte se situó 1.05 °C por encima de la media en julio, "puesto que las temperaturas en la parte nororiental de la cuenca se mantuvieron por encima de la media y se registraron temperaturas inusualmente altas en el Atlántico noroccidental".

Han contribuido a elevar la media de temperatura las olas de calor marinas detectadas al sur de Groenlandia y en el mar del Labrador, así como en la cuenca del Caribe y en el Mediterráneo, precisan los científicos.

Mientras, las condiciones de El Niño, como se conoce a la fase cálida del patrón climático El Niño, Oscilación del Sur, han continuado desarrollándose en el Pacífico oriental ecuatorial.