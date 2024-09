Julio César Chávez: “El reality llegó en el momento más difícil de toda mi vida”

Julio César Chávez, histórico campeón en el box de México , se abrió de capa a propósito del reality show que protagoniza junto a su esposa Myriam Escobar y sus hijos, quienes después de exhibir mediáticamente la ríspida relación que tenían con su padre, accedieron a participar en este proyecto que se convirtió en una catarsis para toda la familia.

Julio César Chávez hizo el reality show en el momento más difícil de su vida

¿Cómo fue esa parte de poderte soltar sabiendo que tenías todas esas cámaras y que Julio César Chávez no tiene filtros normalmente?

“Nos agarró en un momento, el más difícil de toda mi vida. Yo he pasado momentos en el pasado muy difíciles con mi adicción, ahora con esta con la adicción de mi hijo Julio, por todos los momentos que estaba pasando porque la red ahora tú sabes que son virales. Él, con un teléfono en la mano queriendo quitarse la vida, hablando como loquito, insultando a su esposa, a sus hijos, a mí, a su mamá, a su familia, que somos los que más lo queremos y no hay amor en la salida, no entiendes.

“Allá vamos, porque pues, él en Estados Unidos y yo aquí en México, ya me lo había traído varias veces porque andaba mal, pero mi chingada dependencia, lo miraba bien a los dos o tres meses y lo sacaba, y volvía a lo mismo, era un ciclo que se estaba repitiendo. Los adictos somos muy mañosos, entonces, al final, fue la crisis más difícil para toda la familia, porque llegó a un grado donde mi hijo, no me reconoció. Fui a verlo a Los Ángeles y estuvo como loquito y no me conoció. Yo, sumamente desesperado y llorando, diciéndome qué hago, me lo iba a traer ahora sí, pues me lo iba a traer, aunque me metieran en la cárcel, porque desafortunadamente en Estados Unidos las leyes son diferencias de un millón, se va a internar uno o dos meses, entonces ya no hallaba la puerta.

Dicen que entre más viejo, uno se vuelve más sentimental, porque los hijos nos duelen, Julio, yo lo que pude ver, se notaba el dolor de un padre que justo no quiere que sus hijos repitan tus errores.

Imagínate cómo me sentía yo, o sea, yo he ayudado a muchísima gente gracias a Dios, muchísima gente y decían ellos, Dios mío, hasta qué grado le permitía a mi hijo que llegara a esta locura, no entiendo por qué era una locura. Al último ya no me conoció, él, así como loquito. Únicamente de volver a recordar eso no me gusta, por eso no quería este reality, porque yo sabía que que me iba a llevar a tocar cosas, pues que no me gusta tocar.

¿Qué hubieras hecho diferente, Julio?

¿Qué no hace uno por los hijos? O sea, lo que uno careció, uno quiere dárselo a los hijos, que no sufran, que no carezcan de lo que de lo que uno careció. Yo tuve una infancia muy difícil, o sea, de muchas carencias. Mis hijos nacieron en una cuna de cera, o sea, nunca han tenido ese problema. Desafortunadamente, pues sí tiene razón mi señora, lo que pasa es que yo siempre he sido un padre muy dependiente, siempre estando yo alegre, si mis hijos están tristes, yo estoy triste, si mis hijos están alegres, yo estoy alegre y no puede ser así, uno tiene uno que dejarlos también a veces que se tropiecen, me entiendes, pero a veces se salen de control y no están nuestras manos.

Reality show unió a familia Chávez

Ya me entiendes entonces, pero fíjate que este reality me gustó porque en primer lugar nos unió a la familia, nos unió cuando el problema estaba mucho más grande. A Julio lo metieron en la cárcel, en ese momento, Julio no me hablaba, Omar tampoco, tampoco Cristian.

También hablo de mi adicción, cómo salir de esta adicción. Entonces a mucha gente le va a caer el 20, me entiendes y yo creo que mucha gente también le va a caer ese 20.