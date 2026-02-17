Acusaciones de Scherer sobre narcocampañas fracturan a Morena en el Senado

El Senado de la República se convirtió hoy en una olla de presión. La publicación del libro "Ni perdón ni olvido", escrito por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, ha caído como una bomba en el recinto legislativo, abriendo grietas visibles en la bancada oficialista y dando munición pura a la oposición.

Entrevista a Chavira

No son señalamientos menores: quien fuera el hombre de mayor confianza legal del expresidente López Obrador ahora acusa a liderazgos de Morena de tráfico de influencias, financiamiento ilícito mediante huachicol y nexos con el crimen organizado. Ante la gravedad de los dichos, el bloque de la Cuarta Transformación se mostró dividido entre la negación absoluta y la furia defensiva.

Morena: Entre la negación y el "ego" de Scherer

La reacción morenista osciló entre minimizar el golpe y el contraataque personal. Por un lado, el senador Félix Salgado Macedonio optó por blindar la imagen del partido, descartando cualquier afectación electoral rumbo a los comicios intermedios.

Entrevista Salgado Macedonio

"No. Yo veo un Morena muy fuerte, cada vez más fuerte, y vamos a arrasar en todos los estados... Esas son otras cosas", respondió tajante al ser cuestionado sobre las imputaciones directas contra figuras como Jesús Ramírez. Sin embargo, la senadora Guadalupe Chavira no ocultó la molestia y se lanzó directo a la yugular del exfuncionario, calificando su libro como un acto de despecho y egolatría.

"Julio está faltando a la verdad. Es un acto irresponsable... Es una traición al movimiento, no solamente a las personas. Yo creo que él esperaba que a lo mejor le hicieran un monumento... Sabemos que es alguien con un ego inmenso", sentenció Chavira. La legisladora fue más allá y retó a Scherer a dejar el papel y acudir a los tribunales: "Si Julio tiene pruebas, que venga al Senado y las demuestre. Lo invitamos a que las presente, que haga las denuncias respectivas. Él es abogado, ¿no?".

PAN exige que la FGR entre de oficio: "Confirma lo que sabíamos"

Mientras Morena intenta contener la hemorragia interna, el Partido Acción Nacional (PAN) ha exigido que las autoridades no sean omisas. El coordinador de los senadores blanquiazules, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que lo narrado por Scherer constituye delitos graves que deben perseguirse sin necesidad de una querella.

"Mucho de lo que está señalando implica la comisión de delitos que se persiguen de oficio... las autoridades están obligadas a abrir carpetas de investigación", afirmó Anaya.

Entrevista Ricardo Anaya

Para el líder panista, lo más delicado es la confirmación, desde las entrañas del poder, de que el dinero sucio financió la política. "El hecho de que quien ocupó el cargo de consejero jurídico acuse a sus propios compañeros de haber recibido dinero del crimen organizado, del huachicol y del huachicol fiscal... denota que están saliendo a la luz cosas que ya sabíamos, pero que ahora los propios morenistas están confirmando".

Anaya concluyó con un diagnóstico lapidario para el oficialismo: "Ese partido está en un proceso de fractura, de descomposición interna, que va a traer consecuencias muy negativas para ellos en el futuro cercano".