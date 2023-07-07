Junio fue el mes más caluroso jamás registrado según la UE

El mes pasado fue el junio más caluroso registrado en todo el mundo, con temperaturas anormalmente altas registradas tanto en tierra como en el mar, informó el jueves el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

El mes pasado superó con creces el anterior récord de temperatura para el mes de junio de 2019, según Copernicus.

A nivel mundial, junio estuvo un poco más de 0,5 grados Celsius por encima de la temperatura media para el mismo mes en el periodo 1991-2020, dijo Copernicus, ya que el cambio climático empuja las temperaturas globales a nuevos registros y los patrones climáticos a corto plazo también impulsan los cambios de temperatura.

Ola de calor |Crédito: Archivo FIA

Las temperaturas por encima de el promedio azotaron países como India, Irán y Canadá, mientras que el calor extremo en México causó el mes pasado más de 100 muertes y Pekín registró su día más caluroso de junio.

Los científicos han afirmado que el cambio climático, combinado con la aparición este año del fenómeno meteorológico El Niño, que calienta las aguas superficiales del Océano Pacífico oriental y central, han impulsado las recientes temperaturas récord.

“Este récord no es ninguna sorpresa y demuestra que el cambio climático avanza a un ritmo preocupante. A medida que el fenómeno de El Niño se desarrolle en los próximos meses, no sería de extrañar que se alcancen más récords mundiales de temperatura”. Joeri Rogelj, catedrático de climatología del Instituto Grantham del Imperial College de Londres.

Según los datos de Copernicus, el martes, el mundo registró el día más caluroso de su historia, superando el récord establecido el día anterior. El norte de África, China y otras regiones soportan fuertes olas de calor.

La temperatura global del mar también alcanzó un nuevo récord mensual de junio, con olas de calor marinas extremas registradas en torno a Irlanda, el Reino Unido y el mar Báltico, según Copernicus. El análisis del organismo se basa en miles de millones de mediciones procedentes de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas.

Fenómeno El niño

El Niño es un fenómeno climático natural generalmente asociado a un aumento de las temperaturas, una mayor sequía en ciertas partes el mundo y fuertes lluvias en otras. Por lo general, El Niño hace que las temperaturas globales aumenten el año siguiente de su llegada

Los últimos ocho años han sido los más calurosos registrados. Los gases de efecto invernadero, los tres principales son el CO2, el metano y el óxido nitroso, que se concentran en niveles récord en la atmósfera, atrapan el calor y hacen que suban las temperaturas.

