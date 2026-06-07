Salió a caminar en las montañas y desapareció: Encuentran muerto en Japón a joven estadounidense

Después de más de una semana de búsqueda, las autoridades de Japón encontraron el cuerpo de James “Weston” Higginbotham, de 20 años de edad, originario de Alabama, Estados Unidos, quien viajó al país asiático.

¿Quién era James Weston Higginbotham?

El estudiante universitario estaba en un viaje familiar para festejar la graduación de su hermano menor de preparatoria.

Un grupo de búsqueda y rescate, formado por voluntarios, lo encontró sin vida el sábado 6 de junio de 2026 en una zona montañosa a las afueras de Kioto, aseguraron sus familiares en una publicación en Facebook.

Detalles del hallazgo de James “Weston” Higginbotham en la zona montañosa de Japón

La búsqueda comenzó tras la desaparición ocurrida el 29 de mayo de 2026 y se intensificó durante varios días. Las autoridades movilizaron a más de 100 agentes de policía, unidades caninas y helicópteros para peinar la zona.

La familia, preocupada por el gusto de Weston por el senderismo, concentró sus esfuerzos en áreas montañosas y el sábado organizó su propia búsqueda con la ayuda de residentes locales y un equipo de búsqueda y rescate contratado.

Declaraciones de James "Weston" Higginbotham la familia sobre el caso

En una publicación en Facebook, la familia expresó sus sentimientos y agradeció las muestras de afecto. “El dolor que sentimos es imposible de poner en palabras. Gracias por sus pensamientos, oraciones y apoyo. Los necesitaremos ahora más que nunca. Siempre te amaremos, Weston.”

La madre del joven, Nancy Higginbotham, declaró a la cadena CNN que su hijo desactivó la localización de su teléfono, y que la policía pudo establecer, a partir de imágenes de cámaras de seguridad, que se detuvo en la estación Yamashina.

“(A Weston) le encanta salir y caminar por un sendero o hacer una pequeña excursión a cualquier hora del día. Para él eso es diversión”, mencionó Nancy.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones correspondientes mientras la familia espera más información sobre las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Weston.