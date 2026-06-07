Tiroteo cerca de festival en Ohio deja 12 heridos; dos víctimas están en estado crítico

Un tiroteo registrado de última hora la tarde de este 6 de junio en Toledo, Ohio, en las inmediaciones del Festival Old West End, dejó varios heridos y provocó momentos de pánico entre cientos de asistentes.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo en Ohio, Toledo?

El ataque armado de este sábado ocurrió cuando familias y visitantes participaban en uno de los eventos comunitarios más concurridos de la ciudad, lo que desencadenó una intensa movilización de policías, paramédicos y equipos de emergencia.

Update Ohio, USA: Multiple people were injured in a shooting near Delaware and Glenwood Avenues in Toledo on Sunday evening. Police responded around 5:37 p.m. and found several victims, all of whom are expected to survive, according to Toledo Mayor Wade Kapszukiewicz.… https://t.co/fBJl0TkYXZ pic.twitter.com/9lDXu4ZK5i — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 6, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico entre los asistentes, decenas de personas corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo, mientras otras buscaban refugio detrás de vehículos, árboles y estructuras cercanas.

El ataque armado provocó una rápida movilización policial y de equipos de rescate. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a múltiples víctimas con heridas de bala y comenzaron las labores para asegurar el perímetro, mientras ambulancias trasladaban a los lesionados a hospitales cercanos.

Confirman 12 heridos; dos víctimas permanecen en estado crítico

Horas después de la balacera, la Policía de Toledo confirmó que el saldo preliminar ascendió a 12 personas lesionadas por los disparos. Entre las víctimas se encuentran dos personas que fueron reportadas en estado crítico, por lo que permanecen bajo atención médica especializada.

Las autoridades también informaron que las primeras investigaciones apuntan a la posible participación de dos tiradores; sin embargo, hasta el momento no se ha reportado ninguna persona detenida ni sospechosos bajo custodia.

El caso continúa bajo investigación mientras agentes locales y estatales trabajan para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

🚨#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.



ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.



SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU — Matt Van Swol (@mattvanswol) June 7, 2026

Autoridades mantienen búsqueda de los responsables tras tiroteo en Ohio

Tras el violento tiroteo, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para localizar al responsable o a los responsables del ataque Los investigadores trabajan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de vigilancia y análisis de evidencia para determinar cómo ocurrieron los hechos y qué motivó la agresión.

El caso también generó reacciones de autoridades estatales; el gobernador de Ohio, Mike DeWine, manifestó una alta preocupación por lo sucedido y señaló que los espacios recreativos destinados a las familias deben mantenersetotalmente libres de violencia.

🚨Many victims have been taken to nearby hospitals, police said. Police did not provide further details on the injuries and how many people were shot.pic.twitter.com/pZEwYbB6Dh https://t.co/MObOJGLA2y #Toledo #Ohio #USA https://t.co/9KPfaCuqQB

📌Multiple people have been shot… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 6, 2026

Mientras continúan las investigaciones, la zona permanece bajo resguardo policial. Las autoridades pidieron a cualquier persona que cuente con imágenes o información relacionada con el ataque que colabore con las pesquisas, en un intento por esclarecer un hecho que interrumpió abruptamente una de las celebraciones más tradicionales de Toledo.