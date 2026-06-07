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Tiroteo cerca de festival en Ohio deja 12 heridos; dos víctimas están en estado crítico

Un tiroteo registrado cerca del Festival Old West End en Toledo, Ohio, dejó varios heridos; la policía busca a los responsables y mantiene la investigación.

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Un tiroteo registrado cerca del Festival Old West End en Toledo, Ohio, dejó varios heridos; la policía busca a los responsables y mantiene la investigación.|Especial

Escrito por: Emma Blancas, Daniel Rivera Guzmán

Un tiroteo registrado de última hora la tarde de este 6 de junio en Toledo, Ohio, en las inmediaciones del Festival Old West End, dejó varios heridos y provocó momentos de pánico entre cientos de asistentes.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo en Ohio, Toledo?

El ataque armado de este sábado ocurrió cuando familias y visitantes participaban en uno de los eventos comunitarios más concurridos de la ciudad, lo que desencadenó una intensa movilización de policías, paramédicos y equipos de emergencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico entre los asistentes, decenas de personas corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo, mientras otras buscaban refugio detrás de vehículos, árboles y estructuras cercanas.

El ataque armado provocó una rápida movilización policial y de equipos de rescate. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a múltiples víctimas con heridas de bala y comenzaron las labores para asegurar el perímetro, mientras ambulancias trasladaban a los lesionados a hospitales cercanos.

Confirman 12 heridos; dos víctimas permanecen en estado crítico

Horas después de la balacera, la Policía de Toledo confirmó que el saldo preliminar ascendió a 12 personas lesionadas por los disparos. Entre las víctimas se encuentran dos personas que fueron reportadas en estado crítico, por lo que permanecen bajo atención médica especializada.

Las autoridades también informaron que las primeras investigaciones apuntan a la posible participación de dos tiradores; sin embargo, hasta el momento no se ha reportado ninguna persona detenida ni sospechosos bajo custodia.

El caso continúa bajo investigación mientras agentes locales y estatales trabajan para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

Autoridades mantienen búsqueda de los responsables tras tiroteo en Ohio

Tras el violento tiroteo, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para localizar al responsable o a los responsables del ataque Los investigadores trabajan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de vigilancia y análisis de evidencia para determinar cómo ocurrieron los hechos y qué motivó la agresión.

El caso también generó reacciones de autoridades estatales; el gobernador de Ohio, Mike DeWine, manifestó una alta preocupación por lo sucedido y señaló que los espacios recreativos destinados a las familias deben mantenersetotalmente libres de violencia.

Mientras continúan las investigaciones, la zona permanece bajo resguardo policial. Las autoridades pidieron a cualquier persona que cuente con imágenes o información relacionada con el ataque que colabore con las pesquisas, en un intento por esclarecer un hecho que interrumpió abruptamente una de las celebraciones más tradicionales de Toledo.

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