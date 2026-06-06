Horror de madrugada: Sicarios irrumpen vivienda y asesinan a toda una familia en Perú

La violencia volvió a estremecer a Perú, esto luego de un ataque armado perpetrado por presuntos sicarios en contra de una familia, luego de que irrumpieron en su propie casa ubicada en la ciudad de Sullana, en la región de Piura. Esta masacre dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas un menor de edad.

Este crimen genera indignación además de preocupación entre la población, sobre todo después de que las autoridades revelaran que los integrantes de la familia ya habrían recibido una serie de amenazas previsa antes del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y detener a los responsables de este nueva tragedia en el norte de la nación.

Masacre de familia en Perú: ¿Qué pasó en Sullana?

Confome a reportes preliminares de las autoridades locales, un grupo de hombres armados llegó hasta la vivienda de la familia e inmediatamente abrieron fuego en contra de los integrantes. Este ataque sucedió dentro de la casa por lo que imposible escapar de los disparos.

Elementos de la policía de Perú y peritos llegaron al lugar de la masacre para llevar a cabo las diligencias correspondientes, además de recabar la evidencia que permita reconstruir la escena y mecánica del crimen.Las autoridades confirmaron que el atentado dejó cuatro personas fallecidas y se destacóp que entre las víctimas se encuentra un menor de edad, hecho que provoca profunda conmoción entre los habitantes de la región y entre los usuarios en redes sociales.

Este crimen se registró en la cuadra 7 del Pasaje Unión, justo al cruce con la avenida la Brea, en el sector de Santa Teresita en la provincia de Sullana.

🔴🔵Sicarios atentan contra familia en Sullana, Piura, dejando a cuatro fallecidos, entre ellos un menor de edad. Según la policía, los integrantes de la familia habían sido amenazados. pic.twitter.com/1VX9NIFq2T — Exitosa Noticias (@exitosape) June 5, 2026

VIDEO: ataque armado contra una familia deja cuatro muertos y reaviva la crisis de violencia en Perú

Cámaras de seguridad captaron a integrantes de la familia mientras se encontraban en el exterior de la vivienda y disfrutando de la noche, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que llegaron a bordo de motocicletas. Los sujetos abrieron fuego contra los hombres que estaban en la puerta del domicilio y posteriormente ingresaron a la casa para atacar al resto de la familia.

Después de lo sucedido. Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Sullana, pero se reportó la muerte de los cuatro miembros de la familia; las autoridades informaron que se habrían realizado más de 50 disparos durante el ataque.

Conforme a la información proporcionada por la Policía Nacinal de Perú, existían antescedentes de amenazas que habían sido dirigidas en contra de los integrantes de la familia. Este elemento forma parte de las líneas de investigación para que las autoridades puedan determinar el móvil del ataque, además de esteblecer la relación entre las amenzas previas y el ataque armado.

